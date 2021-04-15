【本報訊】港府推出草案修改香港選舉制度，除了對立法會選舉做大手術，負責產生特首的「選舉委員會」亦有大改動，部份界別分組大換血，而且不限親泛民組織，連一些支持政府社團也被取消選民資格，日前有報道指，由長和資深顧問李嘉誠擔任首席榮譽會長的潮屬社團總會未包括在「同鄉社團」界別中，引起潮屬人士不滿。有政界人士認為今次政府為選委會定選民做法粗疏，出現不少問題，恐令建制陣營出現怨氣。

有親建制傳媒報道，負責產生特首的「選舉委員會」的第三界別新增「同鄉社團」，一如外界所料，廣東社團總會、福建社團聯會等較大型的社團悉數入圍，但由長和資深顧問擔任首席榮譽會長、轄下有42個屬會及十幾萬會員的潮屬社團總會，則未有包括在內。潮屬社團總會成立超過20年，有42個屬會及十幾萬會員，該會現任主席為港區全國人大代表、九龍社團聯會會長陳振彬，其他成員更包括麗新集團董事會主席林建岳、英皇集團主席楊受成、四洲集團創辦人戴德豐、「玩具大王」蔡志明、華人置業董事會主席劉鳴煒等。

引發不滿 政界質疑粗疏

雖然親建制傳媒引用政府消息指，因潮州屬於廣東省內一部份，為公平起見，沒有另行將潮屬社團總會加入名單之上，但仍引起一些潮屬人士不滿，認為潮屬社團總會過去一直支持政府及建制派，不明為何會落選。

而且特首林鄭月娥曾表示，今次訂定「選委會」團體選民，其中一個標準，是要有三年歷史，以避免種票，但在入圍的24個社團名單中，香港山東社團總會2021年4月12日才成立，香港甘肅聯誼會則在2019年6月10日才成立，也令人質疑是否存在雙重標準。

有政界人士指，日前已有傳媒爆出有選委會界別分組「團體選民」，即使成立不足三年仍合乎選民資格，除反映政府為選委會定選民做法粗疏，也顯示為求令更多北京認同人士成為選委，選民資格規定也要讓路，但難免會令建制陣營出現不滿和怨氣。