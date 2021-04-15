中共在阿拉斯加中美「2+2」會談點燃外交戰火後，高官近期馬不停蹄穿梭歐亞，官媒美其名曰是要建立一個以中國為中心的國際體系，實際上是到處撲火救火。但無論是美國在台海兩岸展開平衡外交，還是日本在美歐展開結盟外交，都不是中共一句玩火的警告就管用的，也不是習近平親自出面給某國元首打個電話就管用的。

中共中央外辦主任楊潔篪、外長王毅上月在阿拉斯加與美國國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文舉行會談時發火，在中國國內贏得滿堂彩，官民都在宣洩一洗120年外交恥辱的快感，連帶演出了杯葛H&M、Nike、Adidas的愛國騷。不過，杯葛歐美品牌服裝的大戲爛尾，高潮也只是火燒幾隻波鞋，否則火燒連環船，拖累世界運動品牌與北京冬奧的合作，恐怕被習近平摘掉的烏紗帽就不是一頂兩頂了。

從3月下旬至今，中共的外交攻勢極為凌厲。外長、防長分別出防歐亞十國，又有俄羅斯、東南亞五國外長到訪中國，中國更與伊朗簽署了為期25年的全面合作協議，直接叫板美國。官媒形容，這輪穿梭外交顯示，中國有能力建立一個圍繞中國為中心、由中國主導遊戲規則、能夠提供消費市場和強大製造能力的國際體系，讓美國不敢掀桌子。

美國總統拜登或許不敢像前任特朗普那樣對中國掀桌子、極限施壓，但延續特朗普吊打中共的政策無疑是利益最大化的選擇。於是，在新疆人權問題上，美歐罕有地採取了一致的制裁，而土耳其在召見中國駐安卡拉大使抗議後，更讓大使館一度陷於停水的維修狀態；在北京不要玩火的警告聲中，拜登派出的非官方代表團到訪台北，昨日與台灣總統蔡英文會面，紀念《台灣關係法》立法42周年，規格比早前中美紀念乒乓外交50周年還高，而空缺逾半年的美國駐華大使至今連樓梯響都聽不到，更不用說看到人下來。

放火外交或應驗玩火自焚

如果說，中共在阿拉斯加點燃了外交戰的火頭，那麼，與伊朗結盟就是縱火燒山，招來美國「玩火」已不令人意外。然而，中共又是如何反制的？警告美國不要玩火的中國外交部發言人趙立堅的回應，又是三幅被：向美方嚴正交涉、敦促美方恪守中美三個聯合公報、不向台獨勢力發出錯誤訊號。哦，在聯合國備案的《中英聯合聲明》已成失效的歷史文件，中美三個聯合公報有在聯合國備案嗎？沒過時嗎？後一句好耳熟，對了，就是要停止向港獨勢力發出錯誤訊號。

美國既然開始「玩火」，中共只能四處撲火。日本首相菅義偉即將訪美與拜登會談，據報道台海安全將是美日峯會的議題之一，王毅在清明假期與日本外相茂木敏充通話90分鐘，告誡日本作為獨立自主國家，應客觀、理性看待中國的發展，而不是被一些對中國持有偏見的國家「帶節奏」。但是，中共想帶日本外交的節奏，可能嗎？

日本與德國即將舉行外長、防長「2+2」會談，主題是實現「自由開放的印度-太平洋」，台海問題也在其中。這一回，習近平親自出馬與德國總理默克爾通話，真正想說的也是勸德國和歐盟不要聽美國的話，不要與日本、美國摻合新疆、台灣問題，外交辭令的表達是「中國發展對歐盟是機遇，希望歐盟獨立作出正確判斷，真正實現戰略自主」。話說得溫婉了些，沒有楊潔篪、王毅的戰狼火氣，但是，歐盟如果跟着中共走，還有戰略自主可言？

中共的戰狼外交，無異於放火外交，或許有助點燃中國人的愛國愛黨熱情，但一不小心就可能應驗中國外交部最愛用的警告詞「玩火自焚」。對美歐英日加澳而言，不可能坐看中共放火，現時的反制只不過是在開闢隔離帶，要熄滅山火，恐怕也要付出更大代價。

柳濁

自由撰稿人