美籍銀行家前年在港鐵站內捲入一宗休班警追截懷疑跳閘⻘年的糾紛，被指襲擊休班警而被控。辯方早前以警方摧毀部份現場閉路電視片段、隱瞞擁有對辯方有利的文件，以及向證人提供現金獎賞為由，向法院申請永久擱置聆訊。裁判官林希維今裁決指，辯方未能證明控方及警方濫用程序及令被告無法得到公平審訊，拒絕有關申請，案件下周五開審。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪，指他涉於前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。

辯方其中一個理據指警方取得搜查令，收集港鐵銅鑼灣站當日所有閉路電視片段，其後取得第二份搜查令，搜查範圍較前者狹窄。辯方指警方摧毀了部份片段，並刻意收窄搜查令範圍，排除了可證明休班警不可信的片段，嚴重損害司法程序完整性，令公平審訊變得不可能。

裁判官認為警方搜證程序合適

林官則指首份搜查令並沒提及範圍，例如需要那幾個鏡頭及甚麼時段的閉路電視片段，故才有第二份搜查令，清楚提及數個鏡頭的閉路電視片段。林官認為警方程序合適。

辯方另一理據是指警方隱瞞擁有對辯方有利的文件，例如便衣警俞樹生涉嫌不當使用警棍，以及可證明便衣警為警務人員的文件。

林官今指當時警方已指休班警會獲分配警棍，同類個案較罕有要求警方提供涉案人員證件及僱傭合約等文件，認為辯方有關理據不成立。

官指辯方大可在庭上盤問證人測試證供可信性及可靠性

辯方另一個理據是指警方事後曾提名唯一一名非警員證人盧志強獲得好市民獎及4,000元現金「獎賞」，意圖影響盧在審訊中的證供。林官今指辯方大可在庭上透過盤問盧姓證人，測試其證供的可信性及可靠性。

裁判官林希維認為辯方未能證明控方及警方濫用程序及令被告無法得到公平審訊，拒絕有關申請。案件下周五開審，控方會傳召10名證人，辯方則會傳召3名證人，預計審訊需時3天。

根據辯方案情，休班警俞樹生聲稱目擊一名年輕男子跳閘，上前質問他為何不付車資，但對方跑走，俞遂用雙手捉住對方，二人糾纏。另一名控方證人盧志強協助俞制服跳閘男，片段可見俞扼着跳閘男的頸部，並與盧繼續攻擊他，引起包括被告在內的旁觀人士不滿。

跳閘男最後逃走，俞追截，其後手持警棍折返大堂，用棍指着一名外國人的臉部，並揮舞警棍高聲叫嚷。該外國人問：「Are you popo？（你是警察嗎？）」俞答：「No。」被告及後介入制服俞以策安全，卻反遭到場警員拘捕。辯方亦指，俞追截跳閘男期間曾兩次大叫「非禮」，但他已承認當時說謊。

【案件編號：ESCC2692/19】

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