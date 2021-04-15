【本報訊】涉區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》法案委員會昨第五次開會，法案委員會主席張宇人指法案已經完成委員會階段審議，形容是「畀足時間」，他將於本月23日向內會提交報告，下月12日法案會在立法會恢復二讀，預料同日可三讀通過。

根據政制及內地事務局回覆立法會的文件，政府參考議員的建議後將提出兩項修正案。修正案包括：議員因被指違誓遭提出法律程序並暫停職務，其間不能享有相應待遇，包括酬金、津貼和償還款項等，亦不能出席會議。另一項是技術修訂，將《區議會條例》79條（2A）中「提出」一詞改為「提起」。

曾國衞：意見書全部認同草案

至於民建聯周浩鼎質疑有議員或會「蒙混過關」，要求監誓人可直接拒絕「反中亂港分子」的宣誓或宣告無效。

惟當局指出，現有法例足夠確保某人若在宣誓時「看來是作出該誓言時，以『不真誠或不莊重』的方式行事」就會被視為違誓，故不會作出修訂。

政制局長曾國衞在會上指，政府截至昨晚合共收到5,080份意見，全部表示認同草案，認為有利於執法者和法庭依法行事，清楚理解法例的要求，減少不必要誤解；有人表示宣誓是治國者的基本要求，也有人支持區議員宣誓確立了愛國者的原則，有效提升政府管治，一國兩制長遠發展等。