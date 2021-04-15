【送暖高牆】政權千方百計禁絕異見聲音，並用嚴刑峻法作威嚇，但越要人民噤聲，越令不滿和憤怒升溫。牆內的手足，這戰鬥，我們必會跟你們繼續堅持。

有心人留意到今天是慢必生日，致函送上祝福；多次來信的讀者分享觀察，看到在囚手足「轉身」，正用各樣方法告訴大家，仍在堅守理念。

我仍孤身 但不寂寞

Jimmy︰

獄牆隔絕人與社會的連繫。我入獄一個多月裏，發生了很多大事，47+12+9+數不清的人。我只能從無表情的報章得知這些「發生了」但缺乏生命力的資訊，沒有網絡熱度和留言，沒有朋友為此事產生共通的情感，我未能為這種社會共感的哀傷而哀傷。這無形牆壁比物理牆壁更清晰地告訴自己坐緊監。

47（人案）時，荔枝角山頭上排滿記者。我想盯着記者們，那蘊含着社會關注度的影子。我盯着那幢建築，那排窗戶，他們就在哪裏。2月曾於探訪室與朱凱廸相遇，他向手足向探監師打探水飯房的生存環境，他那份不安，不就跟每個人都一樣嗎？頓時驚覺我擅自把他們想像成巨人。他們把希望留給社會，然後獨自走進盒子般的無形牆壁內。一定很孤獨，一定很孤獨。

過界壁屋後，從無溫度的報章又得知不斷「發生了」，又出現更多的人。孤獨的我也曾無法生吞那份哀傷，是香港人寄我充滿體溫的筆迹，告訴我彼此仍然互通着情感。雖然於無形牆壁內的我仍是孤身一人，但並不寂寞了。

筆尖是能穿透無形牆壁，請繼續寫信給所有的人。

一同呼吸共命運

社工劉家棟

這回合你幫我們頂住了

親愛的尹生：

尹生，你好嗎？想着也覺奇怪，以前一通電話，一個訊息，就可以即時找到你，現在卻要執筆寫信，還不知要經過多少天，才能把自己想講的話帶給你。

相比起其他同事，我跟你共事的時間不長，但在社會氣氛最差的時間加入尹兆堅團隊，這段時間經歷的事，是苦的，是不容易的，但得你在身邊扶持和教導，這些苦卻成了我人生上重要的學習經歷。

雖說有多年報館工作經驗，報館節奏急促和逼趕，本以為自己已練成了一身好武功，對議辦的設計工作可以應付自如，但做過才發現⋯⋯根本是兩碼子的事！剪片、做文宣、拍攝、管理網絡平台、回覆街坊查詢，工作永無止境的無限loop，工作量相比起之前，實在有過之而無不及。身邊不少朋友問我為何不放棄這份工作，薪金低，工作量又多，但我總會笑言：「因為尹兆堅值得幫。」我深信其他同事也跟我有一樣的想法，所以至今仍努力不懈， 鍥而不捨完成你交帶的工作。

老闆，感謝你不是一位鎂光燈下的議員呀！不論是鏡頭前後，你一樣務實貼地工作，所以你常笑說自己很慘，很多時做了都無人知道，但你知道嗎？自你還柙後，尹辦同事不停享受着你一直累積種下來的果：因為你，馬拉松審訊當日，因為外面情況混亂，我們不敢離開法院食飯，幾天下來，我們的晚餐都是東北葵黃店餐廳自發為我們送來三文治、炒飯；因為你，我們外出街站都有人送來飲品，為我們打氣；因為你，每每尹辦有事情需要幫忙時，各位街坊或團體都踴躍舉手；因為你，尹辦在艱難時刻，仍能享受着美果。

還記得有次街站活動，在午飯時，我問你：「你有冇後悔過做議員？」當時你答我：「不能問後不後悔，我會說揀了一條自己覺得正確嘅路，所以要努力走下去。」堅守公義這條路不易行，在馬拉松審訊第二天結束，我拖着疲憊的身軀躺在床上問身旁的丈夫：「為何要他們承受這些？」腦海閃過你們在坐滿犯人欄內外的一幕，說着，哭了。丈夫摸着我頭答道：「因為他們愛香港，這回合他們幫我們頂住了。」

「我好L鍾意香港」，但因為你愛香港，所以才會一直堅持，也因為你的堅持，很多街坊因而得到了幫助。漫畫是送給你，小編會記住你每句說話，包括你說：「手瓜起腱，硬骨頭，撐得住！」感謝老闆的付出，也感謝你教導我為何「堅守公義」，為我上了人生的重要一課！

尹生！撐住！

尹兆堅的小編

信你仍滿有力量

慢必：

你好！這些日子沒有你為快必報告近況的「最快消息」；自你還柙後，要感謝蘇浩主持的「快慢奸爸爹」。明白你跟快必有不同的策略，你的近況已不能於大眾媒體收到，但我相信你仍是滿有力量。如果維基資料正確，4月16日是你的生日，在此給你送上祝福，大家也很掛念你，願一切安好。

身在外但心在港的Queenie

音符再弱亦有迴響

二佰港士︰

社會上引為美談的「華麗轉身」落不到你們身上。我只看到你們的「貼地瞓身」忠於自己的信念。你們當中許多更是除下平日上班的高跟鞋，光亮的皮鞋，拋掉西裝、套裝轉身席地而坐，只是為了民主、公義、自由的表達。但如今各位更要穿上膠拖，整日忙着機械式地貼郵票，規律刻板地生活。何等浪費！

報紙上的專欄停寫，網媒的廣播取消，辭任議員，辭去公職，失去職務，未能照顧家庭，一切一切原來的工作、服務、責任都停頓、剝奪了。大家都欷歔痛惜。

現在定下神來，大家看到你們又轉身了，用畫、用手勢、用書、用文字、用歌詞、用親友的傳達，各式各樣的方法，告訴我們堅持信守自己的理念，如余麗文所說︰「在陰霾中找光，在無語中找歌。」就是張美君博士所指一個微弱的音符在樂韻裏震盪亦有迴響！你們的奏鳴壯麗！我們怎不感動領會！

書情者敬上

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