九名民主派被控去年8.18參與或組織未經批准集結罪名成立，法庭今天判刑。多名法律界及政壇元老級人馬或面臨首次入獄，包括被譽為「民主之父」、資深大律界李柱銘，步入犯人欄前，他寄語香港人，做人最緊要有希望，「只要我哋有希望，所有嘢都可以成功」；誠如另一被告何秀蘭所言，當下的香港，正經歷黑暗的時光，但也是香港最美好的時刻，因為香港人互愛和團結，「我相信會更好」。

李柱銘穿「闊佬鞋」到庭：做人最緊要有希望

昔日在法庭上是代表律師，今天站在犯人欄成被告，年屆83歲、資深大律師中資歷最深的李柱銘依舊氣定神閒，「平靜，（昨晚）大覺瞓」。他是8.18非法集結案9名被告中年紀最老，今早身穿筆挺西裝、腳踏「闊佬鞋」到法院時，雖步履有點蹣跚，但充滿自信，「心情好平和，（身體）非常好」。他說，司法制度要靠眾人維持，不擔心判刑，「判咗監咪坐囉」。因為他一直勉勵自己，「做人，最緊要有希望」，也寄語香港人，「只要我哋有希望，所有嘢都可以成功」。

何俊仁：願犠牲自由保言論集會遊行自由

跟李柱銘一齊到庭的民主黨何俊仁也說，即使今次被判入獄，亦不後悔，因為是他們願意犧牲自己的自由，使香港市民可行使言論集會遊行自由，「我哋永遠都保持希望，承擔責任，繼續向前走」。在未來的日子，他希望香港人最低限度是面對政權要講真話，「活在真實之中，我有信心香港終會回復正常，走向更好將來」。

李卓人聽利物浦會歌「you’ll never walk alone」打氣

同樣首次面對入獄的職工盟秘書長李卓人，今日在工黨和多個工會聲援下到庭，並高呼「和平示威無罪、政治檢控可恥」等口號。他說，會坦然面對任何刑責，無論是8.18及8.31，都可是與香港人同行，「係我哋嘅驕傲」。判刑前一晚，他聽了英超球隊利物浦的會歌「you’ll never walk alone」，認為很適合形容香港人的情況，永遠不會孤身，「外面好黑暗，但我哋會一齊經歷，行過暴風雨，每個人的心都係充滿希望」。

李卓人今天穿上支聯會六四Tee，寫上「為自由 、共命運」字句，戴上的口罩也印有「自由」二字。踏上電梯，走入法庭前，他仍舉起「五大訴求、缺一不可」的手勢，「我想同香港人講，只要牆內牆外一齊同行，我哋嘅心都會充滿希望，人心不死，就會行到一條民主自由路，行到勝利為止，香港人撐到底」。

何秀蘭：政府困得住我哋嘅肉身，困唔住香港人嘅良心

一直推動平權運動的何秀蘭，今日身穿粉紅上衣出庭應訊。她說，由被落案起訴一刻，已沒估計結果，因為當今社會已非常態，「只係需要用最坦然嘅心情去面對會發生嘅事」。無論判刑結果如何，她和另外8名被告都不會是第一批政治犯，也不會是最後一批，更多人是未審先判，遭還柙18個月，「政府困得住我哋嘅肉身，困唔住香港人嘅良心」。

從沒估計結果，或已作最壞打算。何秀蘭今天帶了吳乃德的著作《臺灣最美好的時刻》，還自製了幾款書簽，分別寫上「逍遙」、「餘粗平安」和「大悲大智」。她說，感謝連日來朋友的關心，「好快會出嚟，大家唔使擔心」。

臨上庭一刻，何秀蘭不忘呼籲市民支持612基金。她說，今天香港的自由越壓越縮，但不論牆內牆外，仍都有很多事情可做，「追到初心，追到目標」，深信黑暗的時光定必過去，希望香港人在這艱難時刻，更加要互助互愛，「唔好放棄」。被問到香港最美好的時刻，她說，就是當下，香港人互愛和團結，「我相信會更好」。

出任法律界立法會議員近18年、年屆73歲的吳靄儀今早來到西九龍裁判法院應訊。雖然她未有回應傳媒提問，其間甚至被攝影機撞到，仍保持風度，笑着輕撫一下前額。

一直被還柙的壹傳媒創辦人黎智英和社民連梁國雄，今早由囚車送抵法院。黎女兒一早到場輪籌旁聽，但未有回應傳媒提問。梁妻子陳寶瑩則說，面對判刑，長毛心情平靜，精神也很好。

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