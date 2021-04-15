【本報訊】政府花費1.52億元公帑推出「旅遊業疫苗中心行政支援計劃」，在24間社區疫苗中心開設1,738個臨時空缺。計劃反應熱烈，但大量旅遊業從業員投訴未獲面試機會，行內更盛傳個別旅行社員工優先獲得面試。有行內僱員質疑，誰人獲聘早已內定。

傳有公司獲優先應徵

有關計劃為期五個月，5月1日起分接種中心主任、助理主任以及登記員三類職位返工。其中登記員一職昨起一連三天在尖沙嘴金域假日酒店面試，成功獲聘將於下周一（19日）或以前接到通知。

在中型旅行社工作的陳先生（化名）投訴，身邊認識的數十名同行都有登記臨時空缺，然而全無面試通知。行內流傳某些公司員工優先獲得面試，甚至有行家未面試已知道哪一個中心滿額，可改選另一中心有熟人「照住」更易獲聘。陳先生不忿計劃做法欠透明度，「好多人send咗apply但連面試機會都冇，你一早講明太多人申請要抽籤都好吖！」

在連鎖旅行社工作的方先生亦投訴，計劃本月7日起接受報名時已立即登記，未料完全無回音，昨已開始面試，他仍未收到通知，相信未來兩天都「冇得in（面試）」，身邊已登記的同事亦無一人獲面試。行內流傳臨時職位內定，其中沙田疫苗中心傳出由同一所旅行社員工包攬該中心所有空缺。

計劃秘書胡景豪回應稱，明白報名十分踴躍，但僧多粥少下已盡量平衡各方需求，計劃內容公開透明，計劃的執事和特邀委員視乎履歷篩選出面試名單，面試者需來自不同行業和達一定比例，再從中選出每個中心90人面試見工，最終聘請69個登記員。他否認有旅行社包攬一間疫苗中心所有空缺，因每個中心的員工都必須至少來自八個不同僱主、符合一定行業比例，例如酒店業、旅行社、旅巴司機等。