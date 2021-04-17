北京出手閹割香港選舉，政府日前公佈修改選舉制度細節，禁止選舉期間公開煽惑他人不投票、投白票或廢票。職工盟今日（17日）擺街站，舉行「垃法會選舉模擬投票」，目標收集200張選票，反映市民對新選舉制度的意見。有市民笑言，自己在選票中寫上粗口，亦有市民指擔心自己個人資料被盜用「造票」，因此來屆立法會選舉將會如常投票。

3大選擇：大陸金融財閥、忠誠廢物及扮反對派

職工盟於下午4時許到旺角朗豪坊擺街站，舉行「垃法會選舉模擬投票」，並提供「大陸金融財閥派」、「忠誠廢物派」和「扮反對派」供市民選擇，有市民在選票上劃走所有選項，亦有人直接寫上「大交叉」。

職工盟亦向市民派發本月的《工盟團結報》，當中有現正身陷囹圄的主席吳敏兒之獄中信，以及日前判囚的秘書長李卓人所撰寫的文章。

職工盟組織幹事吳冠君指，今天街站希望「配合中央意思」，「宣傳」完善選舉制度後的立法會選舉，選票上的3個選擇，代表着將來議會剩餘的議席選擇。他指，希望可收到200張選票，並將於今晚在社交網站上公佈民意結果。

「五一」勞動節各區擺街站代替遊行

對於不少市民已揚言會杯葛選舉，吳冠君估計，今屆立法會仍然有大批市民會投票，「但係無從估計有幾多票係有效啦，始終呢樣嘢又咁新，香港人又未適應，又會好擔心，啲選擇又唔係咁鍾意」。

現時《國安法》動輒得咎，吳坦言，職工盟擺街站時亦有所擔憂，但街站始終是公民權利，不應輕易放棄，「一個市民喺公共空間表達佢嘅政見，無論乜嘢派別，支持定反對政府，其實都有權利去講。你唔可以上綱上線就話佢違反《國安法》，我覺得好離譜」。

他續稱，港人應享有言論自由、投票等權利，「不受恐嚇、唔會因為你講嘅嘢而擔驚受怕，亦係免於恐懼嘅權利。如果政府要剝奪嘅話，我哋覺得係好可悲」，因此將來會如常擺街站表達訴求。

以往職工盟於「五一」勞動節均會舉辦遊行，吳指，由於現時舉辦遊行已不會再獲批，故會於全港多區擺街站，宣揚勞工權益議題。

李卓人入獄 戰友：強權管治只屬自欺欺人

職工盟秘書長李卓人昨（16日）因8.18流水式集會案被判囚1年。吳冠君指，昨日大家聞訊後非常傷心，但相信李卓人能堅持下去，「阿人奮鬥咗咁多年，一定會堅持到、拼到落去，會精精神神咁出返嚟同我哋再一齊行」。

他批評，審訊反映港人已無任何政治參與空間，「議會又好，政府又好，都唔係民意授權，連遊行都扼殺埋，其實即係想香港市民全部噤聲，表面上對你（政府）恭恭敬敬，唔好講任何反對聲音」，形容政府以此等強權管治只屬自欺欺人。

「投返自己有智慧嘅一票」

25歲的黃小姐參與模擬投票活動，她笑言自己只在選票中寫上一個粗口單字，「3個（選擇）都想寫個『X』字，咁咪寫一個大嘅『X』字囉！」她笑言來屆必定會投票，「投嚟支持我哋個選舉制度呀嘛！」

其男友、26歲的黎先生亦指會投票，「因為唔想有人拎咗我啲資料投畀建制派」，因此會現身投下「廢票」。對於香港選舉制度被閹割，兩人曾認為「不如你玩晒啦」，但亦希望可「盡做」，「我哋都無乜嘢可以做，咁不如投返自己有智慧嘅一票」。

「佢唔怕難睇，我哋咪令到佢難睇囉」

高先生亦有參與投票，「佢哋（政府）要我投咩咪投咩囉，都無得揀㗎啦」。面對已被扭曲的選舉制度，他指自己仍然會投票，「佢驚我哋投，咁又突然搞到我好想投，佢唔開心吖嘛，我想佢唔開心」。

他形容人大及政府改選舉制度是「輸打贏要」，前年區議會選舉民主派陣營幾近大獲全勝是關鍵，「本身建制派喺個制度上面都無得輸咁滯，佢都仲驚佢哋會輸，改到佢擺到明贏硬，咁佢唔怕難睇，我哋咪令到佢難睇囉」。

「唔好因為制度唔啱你就唔玩」

24歲、讀政治學出身的李小姐指，自己投下「忠誠廢物派」，「而家議會只係得返一種聲音，連唔順從嘅聲音都扼殺埋，所以呢個選項係最fit」。她指，自己於來屆立法會選舉，亦會盡公民責任投票。

對於不少市民呼籲杯葛選舉，她指制度上的問題不是一朝一夕可以解決，「制度還制度，責任還責任，唔好話因為個制度唔啱你就唔去玩，所以我對唔投票呢個說法有保留」。

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