【遊行有罪】

【本報訊】曾任立法會議員18年、有大律師資格的吳靄儀昨早決定解僱律師團隊，親自陳情。吳回顧自己的生涯，由1999年人大首次釋法翌日的黑衣靜默遊行，到2019年在傾盆大雨中與人民並肩同行，她始終如一捍衞法治、推動改革不完美的法律，因她相信沒有公義的法治，只會淪為暴政，「我是法律的忠僕，但更首要是人民的忠僕；因為法律必須服務人民，而非人民服務法律。」吳語音剛落，旁聽席上掌聲雷動，良久不息。

一身素白的吳靄儀昨在犯人欄內親自陳情，庭上所有人全神貫注傾聽，多名大狀亦回頭凝望她。吳自言最初不是受司法訓練，而是在父母寬容下，在香港和波士頓修讀哲學十年。其後她在1981年赴英國劍橋大學修讀法律，當時正值中英談判移交香港主權。吳說，當代人一直嘗試保存香港既有自由和生活方式，又因認為香港極須擁有自由穩健的媒體，她獲得律師資格後沒即時執業，而是先為《明報》擔任編採和社評工作。

在1995年當選立法會議員的吳強調，公眾對法律專業的信心非常重要，雖然她的工作強調耐性，「但當司法的基本價值受挑戰，就需要強而有力的表態」。吳形容捍衞法治是一條雙向道，作為立法會議員，解釋和釐清法律之餘，亦應為市民發聲和解決問題。吳憶述1999年人大首次就「吳嘉玲案」釋法，她與六百多名法律界人士發起靜默遊行，堅定表達對終審法院裁決的支持。吳指作為大律師，她最清楚條例能否在法庭中實行，需要確保市民權利不會在立法過程中被犧牲，「法律應保障權利，而非剝奪權利，尤其是在缺乏民主的香港⋯⋯我們知道當法院執行剝奪基本權利的法律時，即使只是法律過錯而非法官過失，市民對法院和司法獨立的信心也會動搖。」

公民抗命不應視為威脅

吳亦指出司法獨立的重要性，若法律界和公眾沒爭取保障人權和自由，司法機關就有機會助紂為虐，「法律並不完美，律師比任何人都更清楚。那為何人民要尊重和遵守法律呢？我給自己的答案是：如果法律盡可能彰顯公義，我們就可要求人民服從法律⋯⋯我們有責任聆聽對法律的批評，致力真誠地完善法律，並盡可能糾正錯誤。公義是法律的靈魂，沒有公義，即使多數人支持，法治只會淪落為暴政。」

本案爭議點之一是《公安條例》的合法性，吳重提2000年她在立法會時已指出過條例中長期困擾法律界的內容，促請政府檢討，以免市民拒絕守法。委員會上曾有人提出公民抗命，「當時保安局局長視之為一種威脅。 然而它不應被視為威脅，而應視為一種提醒。我敦促政府不要封殺改革的討論，但因它的頑固，政府創造了公民抗命不可避免和正當的條件——這不是我們希望看到的。」

集會自由最為寶貴

吳靄儀認為表達和集會自由是最寶貴的自由，尊重此權利是法治重要元素。她指出要捍衞法治，單靠議會內的優美辭藻並不足夠，「當人民去到最後關頭，要集體表達憤怒並敦促政府回應，但只能憑着期望政府會尊重他們的權利作保護，我必須準備好跟人民並肩同行，並為他們挺身而出，否則我的所有承諾只屬空談。」吳提到前年6月9日和12日，有一百萬、二百萬人上街，仍然維持完全和平，一塊玻璃都沒打破，贏得世界讚嘆。本案集會遊行，據指有170萬人，但不論有多少人，市民在傾盆大雨中堅忍地參與，克制地展示強烈的心聲。

吳最後總結，英國哲學家、守護法律的天主教聖人Thomas More拒按國王意旨扭曲法律，因而被判叛國罪成處死，其遺言被廣為流傳「I die the king’s faithful servant, but God’s first.（我身死為國王的忠僕，但更首要是上帝的忠僕）。」吳借用稍作修改：「I stand the law’s good servant but the people’s first. For the law must serve the people, not the people the law. （我是法律的忠僕，但更首要是人民的忠僕；因為法律必須服務人民，而非人民服務法律）。」