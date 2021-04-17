北京「完善」選舉制度下，港府連鼓勵選民投白票也容不下。民主黨主席羅健熙直斥做法「無謂」，質疑政府只因懼怕選舉結果白票比例較多影響「面子」，自由黨黨魁鍾國斌也指，不排除最終仍有可能出現大量白票，覺得「特區政府好多時係好心做壞事」。

羅健熙今早出席港台節目時質疑，新制度下大部份從政者都不是循地區直選進入立法會，會令他們減低「對市民問責的力量」，憂慮市民日後難以透過向議員反映意見，再上達至政府耳中。

出席同一節目的鍾國斌即辯稱，「如果你真係根據大家意願入去做事，提出一啲合理、正常、正路嘅建議，咁點解無啦啦要你問責？」期間鍾又一度把支持民主派與建制派的選民比例「六四比」，說成為六成建制、四成泛民。

羅健熙質疑資審委不能推翻國安委決定

新制度下參選人要取得入閘資格，除了要經過資格審查委員會審查，亦要從選委會五大選委界別都取得提名。民主黨前主席劉慧卿曾形容此舉是「屈辱」，但被特首林鄭月娥反批劉該不懂民主。

羅健熙指出林鄭從沒參與過地區直選，沒有資格比較：「林鄭月娥參與過直選先同卿姐去比較呢啲嘢啦，如果佢用自己參與過一次特首選舉，唯一一次參選，就覺得呢個係最高指導，我就非常懷疑。」

羅亦質疑，資審委基本上由國安委決定候選人入閘資格，認為資審委委員根本沒有空間可以「override（推翻）國安嘅決定」，因此資審委委員人選方面「有咩人喺度都唔係大分別嘅事」，目前亦看不到有空間可修訂相關條例，令情況有所改善。

自由黨未必再循直選入立會 民主黨未定是否繼續參選

對於未來參選路向，鍾國斌指，預料贏面將不及民建聯、工聯會這類致力地區工作的政黨，稱未來循地區直選進入立法會的機會較低；羅健熙就指，需要更多時間與黨友詳細討論，重申民主黨未有最終定案。

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