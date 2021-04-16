【遊行有罪】

【本報訊】天陰細雨，無阻近百人前來西九龍裁判法院輪籌旁聽聲援。有前來旁聽的聲援者形容今次是「世紀案件」，「被審嘅人係香港嘅icon（代表人物）」。也有年逾七旬婆婆承傳亡父的遺志，聲援李柱銘，接棒撐民主，「希望有生之年做得幾多得幾多」。

輪候入法庭旁聽的隊伍中，排頭位的鄭先生從事資訊科技，前晚未夠10時已到法院排隊。他形容今次審訊是世紀案件，「因為被審嘅人係香港嘅icon（代表人物）」，尤其是李柱銘是民主的標記，他本人也認同其支持普世價值的信念。至昨早8時許，輪籌人數只有50多人，比47人初選案的排隊人數少得多。鄭先生有點失望，但希望人心不死，「希望永遠都喺度」。

其實前來旁聽的民眾並不冷清，由前晚至昨早，前來西九龍裁判法院外輪籌旁聽聲援的人流不斷，早上開庭前人潮已逼爆法院1樓的輪候區，公眾席籌開庭前已全數派發，不少人選擇輪候後補位置。

旁聽師：要保持團火

年僅23歲的E小姐（化名）也早在凌晨3、4時已到裁判法院，整夜未眠的她略顯疲憊，「咁大件事都會想嚟，因為唔知日後仲有冇機會」。她只想到場支持所有被告，即使僅得一瞬間的「加油」、「撐住」，也希望可以讓犯人欄內的被告感安心，「畀佢哋知仲有人撐佢哋」。

前年區議會選舉曾為梁國雄當義工的Candy，清晨5時多已帶同兩名子女到法院支持「毛叔叔」。她說，9歲女兒是長毛的小粉絲，一直都想前來聲援，「佢係唔開心，覺得我哋都無做錯，都係行出嚟表達意見」。前年反送中運動，其女兒已開始關注事件，「佢concern（關心）係點解警察開槍打人，其實係咁樣導致佢行出嚟」。Candy續指，在今天荒謬的香港，早在判刑前已作最壞打算，但希望香港人仍要有團火，「唔好放棄」。

71歲郭婆婆經常遊走不同法院當「旁聽師」，每周兩至三次，「呢個政府好無能，唔堅持邊度有希望？我哋毋忘初衷」。她說，其父親那一代已支持李柱銘，那時正值簽署《中英聯合聲明》，父親逝世後，由她接棒，兩代人都撐民主，「撐得幾耐得幾耐，撐到最後一刻，我唔相信獨裁者嚟統治香港，我都係撐住，希望有生之年做得幾多得幾多」。

70歲的陸婆婆昨早8時到達，形容心情是悲哀和心痛。她1989年也有攜孩參與六四集會，聲援內地大學生。但比較之下，「89嗰陣時行出嚟，我哋仲有『希望』，但係我哋𠵱家行唔行出嚟都冇希望」。不過她表示：「我哋（香港人）個心嗰一點火燃燒緊，我哋只係唔出聲，但當有人再叫起我哋，我哋隔籬左右嗰點火都會出。」對於昨日的判刑，陸婆婆感到傷心，「好想大喊一場，但喊完之後都會繼續喺度」。

62歲的Joyce坐着輪椅前來，開庭前高叫「李柱銘大律師，多謝你」，然後不停啜泣拭淚。她向記者解釋，自己僅是普通市民，香港早已不存在「法治」，未審先判屢見不鮮，「香港一路變緊」，希望藉行動感激每一位被告者對香港人付出，「講加油已經冇用，反而想同每一位（被告者）講聲多謝」。

到庭旁聽的還有多名外國駐港總領事館人員，包括歐盟駐香港辦事處副辦事處主任韋理斯（Charles Whiteley）、荷蘭駐港副總領事Rogier Hekking 、瑞典駐港領事館副總領事雷博恩，加拿大、法國和德國領事館亦有派員到場。韋理斯表示，到場旁聽審訊，主要欲跟進港府如何對待本港民主派人士，因歐盟27個成員國均同意，需留意香港如何落實民主化。

藍絲郁手 警護送離開

警方慣性在庭外監視市民，休庭期間，在西九龍法院大樓外，一名盧姓男子疑因沒有戴上口罩被便衣警員截查，他大叫「警察打人」，引來大批市民圍觀。數十名軍裝警員隨即到場支援，多名警員把盧先生的背壓在牆上，並再按下他的臉，指稱他向警員吐口水，其後把他拘捕並帶上警車。

親建制團體也有動員到場，他們和聲援被捕人士的爭執不斷。19歲的巴基斯坦籍人士哈蜜（Hamaad）昨午特意到場撐手足，向示威區內的建制團體大喊「食屎，返大陸」。對方不滿，反罵他「阿差」，並用手指篤其額頭，激發雙方互相指罵。其後警員護送建制人士離開現場，被市民追問原因並要求警方「交人」。