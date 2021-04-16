周五（16日）是本港接種武漢肺炎疫苗計劃開始接種以來的第50日，終於突破百萬劑疫苗接種，累計接種了約1,017,600劑，當中約671,700人接種了第一劑疫苗，而接種第二劑則有約345,900人。而周五單日有約18,200人接種第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，是本港接種BioNTech以來最多的一日。至於中國科興滅活疫苗則僅有16,400人接種。

BioNTech單日預約激增至近2.2萬

政府周五公佈的數字，單日共有36,500人接種疫苗，其中接種科興人數為約16,400人，當中約4,500人為第一針、約11,900人為第二針。至於BioNTech則共有約20,100人接種，其中第一針接種人數創新高，約18,200人打第一針，而第二劑則下跌至1,900人。

至今累計接種了約568,000劑科興，包括約368,000人接種第一劑以及約200,600人接第二劑；而BioNTech則接種了約449,000劑，當中約303,700人完成第一劑以及約145,300完成第二劑。

在政府聲言會在9月停止接種BioNTech後，周五BioNTech的預約數字增至約21,800，而科興則只有約4,700人預約。

5人打第一針BioNTech後不適 2人擅自出院

至於周四共有5人在接種第一劑BioNTech後感到不適，當中3人已經出院，另外2人則未有遵從醫生勸告而自行出院。惟最新公佈個案中，仍然未有提及伊利沙伯體育館接種中心「染血針頭」為市民接種疫苗之事故。

當中一名40歲男子，在伊利沙伯體育館接種後，失去知覺及抽搐，4月15日下午1時32分被送往律敦治醫院後情況穩定，經治療後出院。

而一名57歲男子，在元朗體育館接種後，出現氣促及胸口痛，4月15日上午11時55分被送往博愛醫院後情況穩定，經診症後病人未有遵從醫生勸告自行出院；而香港中文大學醫院亦有一名61歲女子接種後，有出疹情況及高血壓，4月15日傍晚6時39分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，其後同樣經診症後未遵從醫生勸告自行出院。

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