繼《國安法》和「完善」選舉制度的「組合拳」後，官媒《人民日報》評論文章指，「香港社會恢復穩定並不代表國家安全風險消失」，所以但凡危害國安的，「硬對抗」要「依法打擊」、「軟對抗」要「依法規管」，「防止黑暴死灰復燃」。

官媒強調要軟硬對抗防黑暴

連日來特首林鄭月娥和警務處處長鄧炳強，已多番發表針對傳媒的言論。而今日題為「香港人心思安，別有用心的鼓譟注定待勞」的《人民日報》評論文章就指，「香港由亂及治、由治到興，不會一蹴而就」，「面對『港獨』勢力蠢蠢欲動、外部勢力頻頻插手，香港維護國家安全的防波堤仍要不斷加固。」

文章強調「凡危害國家安全的，屬『硬對抗』就依法打擊，屬『軟對抗』就依法規管，這是香港防止黑暴死灰復燃、掃除繁榮發展障礙的必要之舉。」

批港內外有勢力挑起矛盾

文章雖無針對甚麼範疇，但提到日前「全民國家安全教育日」上，「香港內外一些勢力再次打著『民主』『人權』的旗號說三道四，對香港國安立法及完善選舉制度肆意指責」， 批評這是「借國家安全教育日的時機，為注定要接受法律制裁的反中亂港分子搖旗吶喊，同時妄圖挑起矛盾、蠱惑人心。」

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