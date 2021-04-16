【本報訊】5歲女童Z被虐殺，法庭審訊披露，死者就讀學校雖發現Z遭體罰，卻拒絕報警，引起社會關注學校防止虐兒的角色。過去年多全力整治校園的教育局長楊潤雄極力迴避學校責任，並推卸兒童政策不由他統籌。

「唔係我個局做統籌」

教育局長楊潤雄在立法會回應虐兒案引發的社會關注，表示教育局有指引要求教師留意學生情況，例如會否有傷痕、行為有否異常等，但難以將每一種情況寫出來。學校有責任在見到問題時跟進，但不可能要求學校識別所有個案，「佢（兒童）始終得幾個鐘頭喺學校」，要求學校負責全部責任並不公平，認為應多做家長教育和家庭教育，所有身邊有兒童的人都應關懷和留意其情況。

楊潤雄認為，若要立法強制呈報則不應只局限於學校，亦應包括醫生、社工等，應由勞工及福利局整體考慮兒童政策。「如果特別將法律責任畀咗學校，我就覺得唔係好公平」。他指若香港所有兒童服務提供者都要強制呈報，學校當然責無旁貸，但這需經社會詳細討論和諮詢不同界別，而「兒童政策就唔係我個局去做統籌嘅」，可將意見向相關政策局轉達。

實政圓桌田北辰認為，學校始終是很重要、可覺察兒童受虐的地方，政府應立法強制學校呈報較易識別的個案，事實上亦有很多國家已立法，學校如不呈報須負上法律責任，「我哋香港點解到今日，唔肯行呢一步呢？」

勞工及福利局長羅致光其後表示，虐兒問題是教育局和勞福局「兩個局都有份」，2019年法律改革委員會正進行一個有關與虐兒問題相關的研究工作，並已接近尾聲，未來一、兩個月法改會將就通報、法律責任問題作出建議，政府會密切留意。至於強制通報虐兒個案，他指主流意見同意要強制通報，但細節要留意。至於強制清單，政府傾向於局限專業工作人員，而現時部份專業守則已涉及舉報犯罪情況的責任，對有關專業的修訂爭議較小。