【本報訊】由1991年共同創立民主黨前身港同盟、至昨同站在犯人欄接受判刑，李柱銘、何俊仁兩名泛民老前輩在民主路上奮鬥多年。資深大狀夏偉志（Graham Harris）替兩人陳情，從兩人分別獲認可為大律師及律師說起，指兩人為公義奉獻大半生，多年來為民主發展作出貢獻，受人景仰及尊敬。夏偉志多番反問：「難道法庭真的要將這兩人送進監獄？」法官胡雅文指兩人對香港貢獻毋庸置疑，最終判緩刑。兩人最終毋須在晚年承受牢獄之苦。

堅持「和理非」 受市民尊敬

夏偉志昨甫陳詞即謂，判刑一向是法庭艱巨工作之一，尤其本案與一般案件有別，法庭須謹慎考慮如何在譴責犯罪與被告個人背景間取平衡。他並謂香港是文明社會，除非沒其他判刑選項，法庭才會判處被告坐監。

大狀指李、何皆是公眾人物，有資深法律專業背景，不論在個人品行還是法律專業方面，都受市民尊敬和欽佩。兩人以「和理非」見稱，不單不提倡暴力，更不贊成暴力，因暴力不但有反效果，更會大大削弱本來端正和莊嚴的和平示威。夏偉志強調，本案示威和平、理性、有序，兩人沒暴力意圖、沒損壞財產意圖、沒鼓吹或煽惑暴力，該次遊行亦沒發生傷害警員行為。

對現年82歲的李柱銘而言，本案是他人生中首次被控。李1965年在英國獲認可為大律師，翌年在港獲認可，1979年成為資深大狀，是本港最資深的資深大狀。夏偉志指李過往擔任多項公職，包括立法會議員、消委會主席等，更是《基本法》起草委員之一，他一直以理性及溫和態度爭取民主，為人民發聲。李亦是一名虔誠天主教徒，為社會奉獻一生，夏偉志直言他「是一名優秀、受人尊敬、正直的漢子」。

至於何俊仁，他現年69歲，其創辦的律師樓多次義務協助市民，為公眾利益做了許多工作。大狀指李、何兩人均沒案底，品格無可挑剔，貢獻大半生服務社會；兩人真誠追求民主，長年累月投入與付出不容置疑。

法官胡雅文判刑時接納兩人皆有正面良好品格，指兩人對社會付出毋庸置疑。其中李柱銘奉獻大半生，只為香港變得更好；而何俊仁即使兩度因政治因素遇襲，仍無阻他堅定的政治理念，最終分別給予兩人四個月和三個月的刑期扣減，並可緩刑。

惟除此案外，何另涉同年10.1、10.20兩宗遊行，指他組織及煽惑他人參與未經批准集結；以及在去年6.4煽惑他人參與未經批准集會。