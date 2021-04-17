8.18流水式集會案中，被判監8個月的何秀蘭，已被送到大欖懲教所接受21日隔離。據探望過何的人士指，何得悉案中其他被告如李卓人、黎智英因8.31案再被判監多兩個月感到難過，她呼籲港人在風雨中要互相扶持同行。

何秀蘭的社交網站今日發文，指何昨晚雖睡得不好，但精神意志很好，除了自行清潔囚室外，亦早晚做簡單運動。何更向探訪她的朋友笑言，判刑前因與朋友聚餐而「增磅不少」，「未來的日子除了看書、寫字，也要好好鍛鍊身體」，又表示「不掛念咖啡，但卻很期待周日的奶茶」。

何秀蘭亦關注8.18和8.31案的被告，對於楊森獲判緩刑，何感到略為放心一點，但李卓人和黎智英則被判監14個月，何就感到難過。

另外，她呼籲外界不用花時間探望她，只需寫信便可，實體信件可寄到九龍彌敦道557號永旺行19樓，並註明「去信予何秀蘭」，或者在何的Facebook專頁留言或留下私信。

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