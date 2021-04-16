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警偷拍督察　稱似前女友　
官：應影正面非裙底　指罪加一等勢判監

1小時前
■被告吳世平聲稱在反修例期間遭排擠，承受巨大壓力，「當時有啲異常」下偷拍女士裙底。

【本報訊】休班警員聲稱在反修例事件期間遭友人排擠，承受巨大壓力，去年8月在港鐵太子站偷拍女士裙底，事主原來是同屬警隊的女高級督察。休班警當場被擒，及後想刪走手機內相片，企圖毀滅證據。休班警昨承認遊蕩及妨礙司法公正兩罪，辯方稱女事主長相似休班警前女友，休班警才情不自禁偷拍，裁判官陳慧敏反問為何不是拍攝容貌而要拍裙底，斥被告知法犯法，罪加一等，明言有機會判監，但准他保釋待取報告候判。

被告吳世平（28歲）在西九龍法院承認去年8月25日傍晚，在太子站A出口扶手電梯遊蕩，導致女子X（37歲）擔心本身安全或利益，並在站內員工室意圖妨礙司法公正，刪除描繪X裙底的照片。

曾刪除涉案六照片

據了解X任職高級督察，與被告不相識。案發時X在扶手電梯上感到小腿有東西觸碰，發現被告從後偷拍，手機閃光燈曾閃動一秒。被告求饒並要求給機會，並趁X報警時逃跑，有途人協助截停被告，將他帶到站內的等候室並報案，其間被告刪除偷拍的六張照片。到場警員檢查被告手機時，發現涉案檔案已被刪除。

辯方昨求情指，案發時社會動盪，被告須到最前線處理動亂，因而遭身邊朋友排擠，承受巨大心理壓力，直言「佢當時有啲異常」。由於女事主X貌似被告前女友，故被告一時衝動、情不自禁犯案。裁判官陳慧敏聞言質疑，若事主貌似被告前女友，被告理應拍攝事主正面，而非裙底。辯方解釋，被告當時情不自禁，難以理解自己的行為，又謂事主當時穿的裙子長及腳眼，被告所拍攝的照片模糊不清。

陳官向被告明言有機會判處即時監禁，強調本案案情嚴重，「原因係你係一名警員，罪加一等」，同類案件過往亦有判監例子。惟陳官考慮被告認罪，免卻事主出庭作供，姑且先索取社會服務令報告再作判刑，但強調「唔係一個承諾，有機會坐監」。休班警獲准繼續以現金1,000元保釋，本月30日判刑。

辯稱因社運受排擠

控方申請充公被告犯案時使用的iPhone，辯方不反對，惟希望取回在案中檢取的另一部華為手機，指華為手機並沒用於犯案，獲裁判官批准。

案件編號：WKCC304/21

休班警偷拍裙底女督察遊蕩妨礙司法公正犯法要負責吳世平意圖妨礙司法公正偷拍裙底
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