【本報訊】休班警員聲稱在反修例事件期間遭友人排擠，承受巨大壓力，去年8月在港鐵太子站偷拍女士裙底，事主原來是同屬警隊的女高級督察。休班警當場被擒，及後想刪走手機內相片，企圖毀滅證據。休班警昨承認遊蕩及妨礙司法公正兩罪，辯方稱女事主長相似休班警前女友，休班警才情不自禁偷拍，裁判官陳慧敏反問為何不是拍攝容貌而要拍裙底，斥被告知法犯法，罪加一等，明言有機會判監，但准他保釋待取報告候判。

被告吳世平（28歲）在西九龍法院承認去年8月25日傍晚，在太子站A出口扶手電梯遊蕩，導致女子X（37歲）擔心本身安全或利益，並在站內員工室意圖妨礙司法公正，刪除描繪X裙底的照片。

曾刪除涉案六照片

據了解X任職高級督察，與被告不相識。案發時X在扶手電梯上感到小腿有東西觸碰，發現被告從後偷拍，手機閃光燈曾閃動一秒。被告求饒並要求給機會，並趁X報警時逃跑，有途人協助截停被告，將他帶到站內的等候室並報案，其間被告刪除偷拍的六張照片。到場警員檢查被告手機時，發現涉案檔案已被刪除。

辯方昨求情指，案發時社會動盪，被告須到最前線處理動亂，因而遭身邊朋友排擠，承受巨大心理壓力，直言「佢當時有啲異常」。由於女事主X貌似被告前女友，故被告一時衝動、情不自禁犯案。裁判官陳慧敏聞言質疑，若事主貌似被告前女友，被告理應拍攝事主正面，而非裙底。辯方解釋，被告當時情不自禁，難以理解自己的行為，又謂事主當時穿的裙子長及腳眼，被告所拍攝的照片模糊不清。

陳官向被告明言有機會判處即時監禁，強調本案案情嚴重，「原因係你係一名警員，罪加一等」，同類案件過往亦有判監例子。惟陳官考慮被告認罪，免卻事主出庭作供，姑且先索取社會服務令報告再作判刑，但強調「唔係一個承諾，有機會坐監」。休班警獲准繼續以現金1,000元保釋，本月30日判刑。

辯稱因社運受排擠

控方申請充公被告犯案時使用的iPhone，辯方不反對，惟希望取回在案中檢取的另一部華為手機，指華為手機並沒用於犯案，獲裁判官批准。

案件編號：WKCC304/21