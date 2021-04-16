【本報訊】「長毛」梁國雄是十名被告中，唯一一個有案底的人，過去多次進出監獄，亦因有多宗同類案底，成本案唯一沒有減刑的被告，刑期更是最重，判監18個月。大狀為他求情時指，有關集會的定罪判刑會造成寒蟬效應，並引案例指和平遊行、維護人權的案件，不應作刑事懲罰。

大狀引案例指不應收監

資深大律師潘熙為「長毛」梁國雄求情，指梁在港土生土長，並於最近結婚。他由2004年起擔任立法會議員。潘引案例指，判刑時需考慮被告年齡，長毛已年屆65歲，而且患有冠心病，三條血管中兩條栓塞逾五成，還押前需每日接受治療。

潘又稱，法庭判刑時應考慮本案的具體情況，案發時活動完全和平、非暴力，集會令港島交通受阻，是因合法集會參與人數眾多，交通受阻無可避免，並強調當時警方從沒作出警告或拘捕。

大狀指，有關集會的定罪判刑會造成寒蟬效應，判刑會影響社會對集會自由的觀感。並引歐洲人權法院案例指，和平遊行維護人權的案件不應作刑事懲罰。大狀強調。此罪行沒有判刑指引，過去有案例也是判守行為、緩刑或罰款，建議法庭考慮不要判處即時監禁，並應將兩罪刑期同期執行。

惟法官胡雅文判刑時指，梁因過去曾有多宗案底，沒有額外減刑理由，就「組織」一罪判監18個月，「參與」一罪則囚12個月，兩罪同期執行。梁是本案唯一沒獲減刑的被告，刑期亦最重。

梁過去多次入獄，全與示威遊行有關，但以本案判得最重。他曾於2011年衝擊替補機制論壇，被判囚兩個月，其後上訴獲減刑至四星期。2016年他與譚得志抗議人大8.31決定，令辯論比賽取消，法庭裁定二人妨礙使用文娛中心罪成，入獄七天。他現時亦因初選47人案涉違國安法正還柙中。