【遊行有罪】

1997年，英國王儲查理斯見證了香港主權移交，他在日記寫道：「香港聽天由命，但願民主派領袖李柱銘不會被捕。」然而，身為「和理非」忠實信徒的他昨日判囚12個月，緩刑兩年。82歲的李柱銘注定是爭議人物，傳統民主派敬譽他為「民主之父」、中共視他為「漢奸」、年輕人則認為上一代爭取民主失敗。本報訪問「老中青」三代人談李柱銘，戰友單仲偕感嘆馬丁有生之年「民主夢」難圓；黃浩銘憶起「民主阿伯」與馬道立終院「磨爛蓆」激辯一粒鐘；馮敬恩難忘李柱銘的瘦削背影，替他哽咽求情的恩情無以為報。李柱銘的審判定罪，標誌極權瘋狂，連最溫和的民主老兵亦要送進牢獄。

記者：歐陽聯發

李柱銘2008年告別立法會，最後發言提到「民主夢」，他說：「民主夢不會是噩夢，現在雖然未是一個甜夢，但我很有信心在不久將來，民主必定降臨我們的國家，來到香港。」民主黨友單仲偕當時亦在議事廳，13年後回想這番話感觸良多，香港經歷國安法、選舉改制，已經面目全非，「一國兩制、高度自治、港人治港」恍如南柯一夢，「個夢都可以繼續落去，但李柱銘都80幾，我相信佢有生之年，呢個夢都無法實現。」

兩人1987年認識，李柱銘當時為《基本法》起草委員，本地或海外知名度都很高。單仲偕翌年出選區議會，馬丁助陣拉票，榮幸之餘亦開展了一段30多年旳友誼，在民主黨內與馬丁結伴外訪最密的，就是單仲偕。他形容李柱銘是一個很典型的英式紳士，正直無私、真誠有禮，「有時去到海外，冇人識嘅地方會放鬆啲，佢從來唔會，喺香港見到佢咁就係咁。」

最困難的時候李柱銘都保持幽默感，單仲偕想起8.18官司裁決前夕，馬丁鼓勵大家，「官司贏咗唔好太興奮，要約制唔好亂講嘢呀。」其實各人明白抗爭案到了法庭要打定輸數，馬丁失望之時，仍然懷抱希望。別人聽了可能笑他天真，但對馬丁來說，這只是忠於自己信念。

單仲偕：馬丁行山都唔犯聚

李柱銘的信念就是法律。他很愛行山，疫潮期間政府不時修改限聚人數，單仲偕打趣說約過馬丁行山，「我哋話六個人去行，馬丁話唔制，最叻嗰次都係啱啱好四個人」，在郊外分開些少行，不難處理，但李柱銘很執著，「連呢個機會都唔會去測試，呢個就係李柱銘，係一個守法嘅人」。如此守法的馬丁，在8.18案其實抱着相同信念，真誠相信參加集會後，要安排數以十萬計市民有秩序疏散，不是法官所指的非法遊行。

這位德高望重、兩個月後滿83歲的資深大律師，曾經是《基本法》草委、民主黨創黨主席和23年的立法機關議員。從47歲投身香港民主運動至今，李柱銘代表的是「一國兩制」，他至今仍深信這套制度是香港唯一出路。不過隨着李柱銘被審判定罪，單仲偕直言「好標誌性……係一國兩制失敗嘅標誌」，訊息直接簡單：北京不能接受李柱銘這代人，說白點，「象徵一國兩制死亡」。

單仲偕激動地說，「變咗嗰個可能係北京囉」，由《中英聯合聲明》、《基本法》起草、回歸後一國兩制，到2000年前往美國游說讓中國加入世貿，李柱銘從來呼籲國際社會相信北京許下的承諾，因為對香港來說最有益，「如果嗰時叫國際社會唔好信，行唔通，回歸後嘅香港會點呢？」或許北京不記得李柱銘的貢獻，或者變的是北京，但李柱銘一路走來從來無變。

有一幕，香港人看到李柱銘稍稍不同的一面。去年4.18他在警署外談到首次成為被告，「我感覺到驕傲，終需有機會為一班優秀的香港年輕人去繼續行民主路。」30多年好友，如何理解馬丁這番話？

單仲偕輕嘆，「李柱銘好想為香港年輕人爭到民主，喺佢有生之年落實。但當佢都被控時，佢非常清楚香港離民主越嚟越遠」，或在李柱銘心目中，感覺到一場暴風將至。「可能……我（李柱銘）爭唔到喇，咁我去受懲罰啦，同年輕人一樣去受罪」，以他認識的李柱銘，8.18的判刑不是懲罰，不能替年輕人爭取民主才是莫大懲罰。

「我認識咗佢30年，由佢做草委，都好想用制度保護下一代香港人，𠵱家都唔止一代人啦，最少都兩代。我覺得李柱銘係盡咗力，唔需要愧疚。」

馮敬恩：萍水相逢仍顯關懷

馮敬恩與李柱銘年紀相差60多年，若夾硬找淵源，原來馮是第99屆港大文學院學生會外務副主席，李則是做過主席，馮敬恩笑說馬丁是他的「上N莊」。兩人因為港大圍堵校委會案萍水相逢，馮敬恩是被告，李柱銘代表求情。

記者碰巧採訪這宗新聞，仍難忘那天法庭充滿溫情。李柱銘讀出馮媽媽親筆求情信，道出一個感人故事。馮敬恩小學時經歷大病，幾乎有生命危險，留醫一年馮很堅強沒流過一次眼淚。

自幼父母離異，母親沒有錢買玩具，但他沒有埋怨，深知媽媽辛苦工作，為她慳錢只吃麵包。因為患病，馮身上一直帶着「如迷路，請帶我返港大」的卡片，馮母有一次發現了卡片，知道兒子十分愛港大，拚死亦要守護港大。李柱銘讀信時哽咽，眼泛淚光，求情信拿起又放下，對這位年輕人的關愛縈繞於心，語重心長地向裁判官訴說：「有幾多人係咁吖」，「呢點我都做唔到」。

找淡出社運的馮敬恩，最初他亦掙扎，最後決定談談這個恩人。憶起當時畫面，「當時我望住佢背影，好感受到佢對我呢個人，對我經歷好上心」，整件案有很多港大校友為他奔走，有日收到律師電話透露馬丁會代表他，感到受寵若驚，「本身屋企唔係有錢，居然bar list上第一位資深嘅大律師代表我，成件事好surreal（不真實）」，他沒有探究誰人穿針引線，但最重要一定是馬丁意願，這份心意他仍深受感動，「完咗呢件案我去讀書工作，如果冇咗馬丁同其他律師幫手，我條路一定會更加艱難。」

他第一次親眼見馬丁，猶記得是2014年學聯罷課，李柱銘站台說香港爭取民主，亦是替中國爭取，台下的他不同意。「即使大家對事物睇法唔一樣，喺佢身上真係睇到法治精神，立場不一樣，但有嗰種胸襟接受唔同意見，公正不阿睇法律本質」，初次交談，對方很關懷「人」，讀書、人際關係、男女朋友、人生發展都會問都會關心，馮最大感覺是，李是一個慈祥和藹的老人家。之後馮負笈外國攻讀碩士，巧遇李柱銘演講，對方仍然相當關心他近況，「老實講萍水相逢，佢見到我有需要，就肯善心幫助，真係好感受到嗰種關懷。」

如此溫和的人，如果最終都要坐監，最擔心的是馬丁的健康。馮敬恩很記得上庭當日，午休時段馬丁要午睡休息，「好難想像一個80幾歲嘅老人家仲要去受呢啲災害」。第一次關心社會議題正正是2010年「五區公投」，馮敬恩記得馬丁在台上說「（我）70幾歲，仲鬼咁年輕力壯，拖多十年先畀普選我驚你呀？」十年寒暑，民心所盼所望仍未到來，實在欷歔。

黃浩銘：「阿伯」為人權磨爛蓆

「鄧小平講過乜乜乜……」黃浩銘受訪時扮「阿伯」的口頭禪，但熟悉李柱銘的人自然明白，其用意不是和應或信服，而是指既然共產黨向人民許下承諾，他便拿着承諾質問政權：點解做唔到？

黃浩銘眼中的李柱銘，開明，但在關鍵位絕對有原則，這亦令李柱銘與部份年輕人存在隙縫，「佢唔同意港獨，講咗㗎喎，唔同意制裁，講咗㗎喎」，當然阿伯明白年輕人會不同意他，但他貴在不做變色龍，「落鎚就落鎚，咁行就咁行，唔會因為年輕人噴佢兩句就變」，所以對於一些人說李柱銘推年輕人去衝去送頭，絕對荒謬。

相反，李柱銘很痛錫後生仔，很重視年輕人的意見，很想盡自己所能，多給年輕世代一些。黃浩銘說，不下一次李柱銘曾問他和之鋒，「有啲乜我哋想佢去做，而幫到我哋繼續去行民主路」，馬丁有顆心，繼續壯大民主運動。

人心肉做，馬丁亦非沒有弱點：太樂觀。「阿牛（曾健成）成日笑，你畀Martin打官司？佢乜都話有得贏，單單都話有得打」。李柱銘從政前，有人找過他做法官，黃浩銘曾打趣說，如果李柱銘不做立法會議員，有機會成為主席法官，用其開明法治觀捍衞法律。

事實是，香港法庭就如香港政治，保守，隨年月倒退封閉。李柱銘做辯護大狀，與法官激辯，「磨爛蓆」、「揸石頭揸出血」是馬丁的執着，旺角刑藐案馬丁代表他上訴到終審庭，就「特定意圖」的測試，「用一個鐘係咁chur馬道立，嬲到佢掟file。」但有時揸石頭真的揸出血水來，判詞反映馬道立其實肯定和尊重李柱銘的觀點和分析，對人權法治的執着，「整體而言，佢係一個好值得尊重的長輩。」