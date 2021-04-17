變種病毒首次殺入社區，而且源頭不明，不排除是病人在酒店檢疫期間，或完成21日檢疫後在社區感染。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，政府需從病人抵港後到過的每個地方，及接觸過的所有人仔細調查，如酒店員工有否定期檢測、同一房間之前的房客是否確診及帶變種病毒、之前帶變種病毒的確診者會否造成環境污染，令病毒有機會在酒店內傳播等。

病人下塌酒店曾現帶N501Y變種基因確診者

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今年1月初起的確診個案，包括本地個案，都經過基因排序檢測，一直未有發現有本地個案帶有變種病毒；故擔心之前是否已有變種病毒個案走漏入社區，導致今次個案出現。翻查資料，尖沙嘴華美達酒店過去14日內，最少有一名確診者帶N501Y變種基因，是3月20日從菲律賓抵港，於第12日檢測才確診。

曾祈殷：本港可能出現帶變種病毒隱形病人

曾祈殷表示，因病人病毒量高及已完成21日檢疫，相信他抵港後才感染的機會較高，即本港可能之前已有隱形的帶變種病毒病人在港。政府應對病人抵港後到過的地方，及接觸過的人仔細調查，如於機場入境期間接觸過的職員、到酒店後是否有與酒店員工接觸，酒店員工有否定期檢測或接種疫苗。因酒店曾接待帶N501Y基因變異的客人，需調查酒店環境有否受污染；甚至今次確診者入住的房間，之前有否同樣帶變種病毒的客人入住，從而出現環境傳播。

衞生防護中心又到過北角華美達酒店檢查，該酒店3月初曾有3宗個案，包括來自加拿大的夫婦，另一人來自菲律賓，基因排序相似及帶有N501Y變異基因，分別入住兩間打對面的房間，入住日期有重疊，但閉路電視片段顯示他們沒離開房間。

曾祈殷表示，若同一酒店集團接二連三有確診個案帶變種病毒，需調查員工會否到集團內不同酒店工作，如於北角酒店的員工會否到尖沙咀酒店工作，有沒有可能將病毒帶到另一間酒店。

許樹昌：可考慮要求入境人士增加樣本檢測數目

中大呼吸系統科講座教授許樹昌，病人較大機會因潛伏期超長，而於機場及酒店檢測未能發現，但暫時不需延長入境檢疫期，政府可考慮要求入境人士增加樣本檢測數目。

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