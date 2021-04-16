「醫生，最近我胖了不少呀！」病人抱怨。

以往，在診症室經常聽到這句話，病人往往緊接追問：「醫生，是不是你處方的藥物導致我發胖呢？」不過，近數月病人投訴發胖時，竟帶點慚愧，因明白增磅或涉個人因素。

疫情下，球場圍封了，泳池關閉了，健身室也停開了，運動被迫暫停。即使場地獲有限度重開，大家仍要戴着口罩運動，總覺束縛，無法盡興。同時，為保持社交距離，外出活動減少，長時間留在家，正餐、零食都吃多了，體重管理上備受考驗。

眼見病人難耐地剖白發胖困擾，我連忙勸慰，指出這現象一點不誇張，只要細看，周遭人十之八九都有發胖趨勢……話音未落，我亦同感慚愧，心知肚明自己正是那「十之八九」中的一員，這陣子體重亦穩步上揚呢！

為此我老在想，要疫下keep fit，有何良策？最終決定，上班途中的一段路選擇步行，放棄全程乘車，看可行否！為推動自己，先整頓裝備，購買了一對純黑色的波鞋，配襯回診所時穿着的西裝，絕無違和感。初春天氣宜人，踏着輕盈的步伐瀟灑走一回，相當愉快。

若我們在途上遇到，你見我這身「動靜兼備」的打扮，毋須詫異，何不相視一笑，互相鼓勵，一起於疫下偷閒運動。雖則臉龐經常被口罩遮蓋，體形卻掩飾不到，看看自己有否脹大了一個碼，出現中央肥胖問題？但願不會！期望他日除掉口罩，大家仍保持健康體態，精神爽利。

實踐健康生活，運動是關鍵一環，既鍛煉體格，增強免疫力，對精神健康也有裨益。不少病人在疫前很有規律的做運動，因防疫措施收緊，運動場所都關上門，他們無法如常天天出一身汗，心情鬱悶；同樣，不少長者習慣每天早上游泳，舒展身心，卻因泳池關閉而無法下水，也若有所失。

我於疫下偷空借位，以一雙「純黑色波鞋」作起步點，持續keep fit。大家又有何抗疫健身的小點子？不妨想想。縱有防疫限制，尋找生活樂趣的空間依然遼闊。

撰文：精神科專科醫生麥永接

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