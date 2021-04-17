本港武漢肺炎疫苗接種至第51日，接種第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗人數再創新高，周六（17日）有約23,300人接種BioNTech，當中約21,400人屬接種第一劑，是本港開放BioNTech疫苗以來單日最多，餘下1,900人則是接種第二劑；另有約16,100人接種中國科興滅活疫苗，當中約4,000人接種第一劑，而約12,100人則是接種第二劑疫苗。至今本港累積接種約1,057,200劑疫苗。

單日約有16,500人預約打BioNTech

政府周六晚公佈疫苗接種的數字，單日有約39,400人接種疫苗，接種第一針為約25,400人，另外約14,000人為接種第二劑的人士；其中約4,000人為接種首針科興，而打首針BioNTech則連續兩日創新高，並錄得約21,400人，是本港接種疫苗以來，單日首次突破2萬人接種第一針。至於第二針的人數，科興有約12,100人，而BioNTech則有1,900人。

另外，預約接種疫苗人數回落，約3,700人預約接種科興，而BioNTech則有約16,500人預約。

14人打針後不適 4人接種科興1人留醫

周五共有14人在接種疫苗後不適送院，當中10人已經出院、1人需要留院觀察、3人則未有遵從醫生勸告自行出院。

14人中，分別有10人接種BioNTech以及4人接種科興，其中3人出現血管迷走及神經性昏厥，當中兩人屬接種首劑BioNTech，一人接種第二劑科興。

留院觀察的是一名25歲女子，在九龍灣體育館接種第二劑科興疫苗後，出現胸口痛、頭痛、左邊身體乏力及出現麻痺，於4月16日下午1時29分送往聯合醫院，情況穩定。

3名未有遵從醫生勸告出院人士，1人接種科興及2人接種BioNTech，分別為41歲女子，在仁愛普通科門診診所接種第一劑科興疫苗後感到暈眩，下午1時09分被送往屯門醫院；另一人為39歲女子，在香港中文大學醫院接種第一劑BioNTech後，左邊身感麻痺，下午1時40分被送往威爾斯親王醫院。

另一宗為43歲男子，在界限街體育館接種第一劑BioNTech後感頭痛，晚上7時35分被送往廣華醫院。3人接受診斷之後，情況穩定，並在未有遵從醫生勸告下自行出院。

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