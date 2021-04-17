本港今日（17日）新增6宗源頭不明個案，是近日新高，令人擔心是否復活節假期後疫情開始出現反彈。衞生防護中心總監林文健警告疫情正反撲中。而過去兩周屯門區出現最少14宗確診個案，單是今日有4宗源頭不明個案居於屯門，特別是友愛邨愛暉樓，早前愛暉樓第3座爆發導致3度撤離。今日其中一個源頭不明個案，居於愛暉樓2座，而且有確診者曾光顧同一食肆，包括愛定商場大家樂。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，顯示區內病毒傳播未徹底清除，政府需調查如食肆及公共服務場所是否傳播媒介，及擴大小區檢測範圍。

屯門今4宗源頭不明 多名確診者曾到同一大家樂

本港昨日（16日）沒有源頭不明個案，今日突然有6宗源頭不明個案，有4宗住於屯門，包括友愛邨愛暉樓第2座、友愛邨愛勇樓、泥圍的村屋及蝴蝶邨蝶翎樓。而上周友愛邨愛暉樓第3座爆發，先後有11人確診，及當局先後3次作出撤離行動。上周另有確診者居於屯門山景邨景福樓高座。確診者曾到過相同食肆，如愛暉樓2座及3座的確診者，也曾到過愛定商場大家樂。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，屯門確診個案較多，或有隱形傳播，值得多加留意，呼籲若當區居民有不適，或曾到訪高危地方應盡快去檢測。 雖然今日新確診的病人到經常用膳的大家樂，早前也有確診者到訪，但她認為患者未必在餐廳內感染，因患者「都去過好多地方，大家都住喺屯門嗰頭」，懷疑區內或有其他隱形傳播。

曾祈殷：政府未或徹底清除區內傳播 須擴大強檢範圍

曾祈殷表示，相信政府未徹底清除區內的病毒傳播，必須調查食肆或公共服務等場所是否傳播媒介，以及於區內擴大強制檢測範圍；該區居民也要提高警覺，注意個人衞生，及盡快接種疫苗。

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