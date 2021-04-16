【遊行有罪】

前年8.18流水集會案中，七名不認罪的被告於昨判刑，最終李卓人及何秀蘭分別被判囚一年及八個月，何俊仁被判囚12個月但緩刑兩年。判刑前夕，三名在民主運動路上奔波大半生的被告何俊仁、何秀蘭和李卓人再度聚首，回望前塵，除了無悔，更有感心靈自由比軀體自由重要。64歲的李卓人笑言為民主拼搏大半生，如今才來坐監是「賺咗40幾年」。曾形容坐監為「火星之旅」的何秀蘭指，入獄不會是一件屈辱的事。

記者：呂浩然

何俊仁早前說過「無嘢放唔低」，今次他更豪言「坐監帶個屁股去得㗎啦！」，「成世人我都未食過阿公嘢、食阿公飯、着阿公衫，唔同佢客氣喇我，我今次使到佢盡嘞！」

李卓人：已經賺咗40年

何秀蘭不以為然，爆料指何俊仁與李卓人都是「論盡」的人，「以前喺（立法會）大樓我執到嘢，即係如果有人漏低電話，我第一個諗就係呢個阿仁，跟住第二個就係呢個阿人」。李卓人不忙向何俊仁笑說：「我唔好過你好多，但點都好過你。」

何秀蘭又指，都是楊森太太好人，特意提醒「論盡」的何俊仁入獄前有甚麼要準備。何俊仁則自爆，曾要求自己的太太不用為他入獄作準備，令太太有點不是味兒。李卓人即指着何俊仁笑說：「嗱！衰咗喇你！」

不過話說回來，李卓人慶幸月初被判罪成後，延至月中才判刑，因為暫獲兩周的自由，讓太太不用獨自面對搬新居執屋之苦，「我原本3月31日搬屋，如果我4月1日坐（監），執屋嗰下真係攞命，我自己成個復活節假我都喺度執嘢」。

「禮賓府係林鄭個監獄」

判刑前的李卓人，坦言對將來不知會否再有六四集會、民陣遊行而傷感。事隔兩周，他反而顯得有點釋懷，「我60幾歲，已經砌咗成世，𠵱家先至要坐監，已經係賺咗40幾年」。他更反問，其實他與特首林鄭月娥、建制派相比，誰更自由？「佢哋（建制派）軀體上有自由，但係其實假㗎個自由」，「如果我去選擇，我覺得我哋要嘅係生活，或者我哋嘅精神面貌係自由」。

何俊仁認同說：「林鄭咪困喺個禮賓府，禮賓府就係佢嘅監獄，佢放咗出嚟唔知點算」，「喺獄中我嘅心靈係自由，雖然我哋係困喺一個80呎嘅籠裏面」，「林鄭好似香港之首，有咁大、幾千呎嘅大屋，但佢係唔自由嘅，落到街佢驚嘅。」曾形容坐監為「火星之旅」的何秀蘭也因此覺得，入獄不會是一件屈辱的事。

信港人聰明不需大台

雖說三人無怨無悔，但畢竟年過六旬，可有想過10年後自身或香港的光景？何秀蘭充滿信心的說，「香港人冇大台，係識自己嚟，民間智慧越嚟越成熟，發展得越嚟越掂。」正如日前爆買阿布泰一事般，相信港人懂得爭取可以表達意見或態度的機會，並且在抗爭時越來越聰明。

要說暫別前，互相有甚麼叮囑對方？何秀蘭嚴正地說：「減肚，要更加健康地出嚟」，「既然大家入到去，有公家同你減鹽減糖，咁就唔該大家趁機畀啲心機做吓運動，令自己成為一個更加健康嘅人出來。」

這次輪到何俊仁取笑李卓人：「希望你出嚟嘅身材似一個真正工運嘅領袖，唔好再似肚滿腸肥。」李反駁指，紮鐵工潮那些年，「我個肚腩同啲紮鐵佬差唔多咋！」不過他亦同意說，「成日話鬥長命，健康最緊要」。他亦希望何俊仁能「瞓得着覺、平靜啲，去返一個減壓嘅生活」。