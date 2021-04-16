【本報訊】上市的味千拉麵前首席財務官（CFO）劉家豪（圖）在接近七年間，以可擦式原子筆竄改180張出糧支票抬頭，虧空公款2,586萬元。他承認七項盜竊罪，昨於高院求情稱不堪工作壓力而患上抑鬱，穿櫃桶底盜款是為購買奢侈品減壓。法官李運騰考慮他主動招認，並已向味千全數賠償，給予五成半刑期扣減，判監80個月。

已全數賠償 獲減五成半刑期

被告劉家豪（46歲）早前在裁判法院承認2012年1月19日至2018年10月29日期間，不當挪用味千（中國）控股有限公司的2,586多萬元財產，案件昨交付高院判刑。

辯方呈上被告親友撰寫的求情信，指他人格正面，受家人愛戴。惟李官指，其犯案行為嚴重違反誠信，被告為自身利益欺騙僱主，犯案長達七年之久，法庭須考慮其精神狀態在甚麼程度上可構成求情理由。辯方坦言，明白精神病不是犯案藉口，但可協助法庭理解犯案背景，例如病情可能令被告錯誤判斷案情嚴重性。

精神科報告透露，被告患有躁鬱症，接受治療後情況有改善。惟李官指，被告明知所做之事犯法，報告亦沒指出其病情與案件有關，故不會接受患精神病作為犯案藉口，亦不會因此減輕刑責。

李官又引述案例指，被告主動招認，反映他有勇氣承擔責任，可獲額外判刑扣減；加上被告已全數歸還款項，構成重大求情理由，決定給予五成半刑期扣減。

案件編號：HCCC363/20