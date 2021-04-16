【本報訊】周四警察學院開放日放置假車廂、假警察和假槍做展品，招待學童參觀。有學童拿起塑膠衝鋒槍，在仿製港鐵車廂內指向同伴腦袋。路透社拍得學童玩槍情景，照片在網絡瘋傳，網民立即聯想起警察前年8.31太子站恐襲乘客一幕。本報跟進報道，鄧炳強表示不高興。

鄧炳強昨出席立法會特別財委會時重提傳媒「刻意抹黑」警隊一事，「我噚（前）日講完之後，你睇下今（昨）日報紙一一應驗咗」。他在回應警隊招聘困難時說：「今日我留意到一張報章頭條，有一班學生參觀警隊國家安全開放日，喺一個設施入面玩得好開心，天真漫爛一張相片，竟然抹黑係同黑暴有關，呢啲係非常唔道德。」

鄧炳強批評報道做法不只是傷害小孩子心靈，且令人聯想「邊個黐埋警隊，邊個同佢做朋友，我就要搞你」。他又重複前日恐嚇傳媒言論稱，對於嘗試以假新聞危害香港安全的人，「一定會全面調查，一有證據就會作出拘捕同埋檢控」。

警方亦在facebook專頁反擊，指稱《蘋果日報》頭版報道警察學院舉行的開放日，故意扭曲活動原意和性質，利用天真爛漫小童開心玩耍的照片來借題發揮，手法不道德，警隊表示憤怒和遺憾。警方辯稱，警隊希望透過是次活動提高市民國家安全意識，與市民互動，增進警民關係。

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記者：與學童無任何交流

圖片中的學童來自保良局金銀業貿易場張凝文學校，校長劉彩玉在校內通訊群組中稱，學生參加活動「不幸被媒體利用來炒作」，同事報告當時學生只是在模擬車廂玩耍，有警察提供假槍以拿着拍照，有「不知是否記者」的人叫小朋友拿起槍「玩下」，然後就被拍下相片。

一名在場拍攝的記者反駁，當時約有三、四名攝影記者在車廂附近拍攝，一群學童走進車廂便拿起玩具槍互相指向對方玩耍，過程中沒有記者與他們作任何交流或指示，「佢哋老師都有望住喎，冇警察叫過佢哋拎槍，我甚至其他記者絕對都冇同佢哋講過嘢」，對校方指控感到不理解。

教育大學教育政策與領導學系講師許漢榮指，問題在於警方讓學生胡亂拿起玩具槍在模擬車廂內指向其他人，「究竟警察要帶甚麼教育訊息給小學生？」教協副會長田方澤亦質疑，警察學院的活動設計是否恰當，以及有何教育意義，不明白為何出現「玩玩具槍」的場面。

在另一節會議上，鄭松泰也引述輿論質疑：「係咪國家教育就等同於一啲警察教啲細路仔你將來喺地鐵站裏面打市民呢？」教育局長楊潤雄回應稱，同一張相片不同人有不同想法，亦不應就一張相片否定警方開放警察學院的安排，政府日後會吸取經驗，將來推廣工作會做得更好。