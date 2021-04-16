【本報訊】屯門澤豐花園早前就更換新管理公司惹起紛爭，前晚有居民得知法團將派人接管屋苑，並換走現有物業管理公司，數十名街坊漏夜到場阻止並報警，但最後因新管理公司的法律文件不齊全未能辦理交接手續，最後新管理公司人員全部離開，事件始暫告一段落。

法律文件不齊未能交接

事源由80、90後居民組成的「澤豐貳代」，3月發起簽名運動，約500名業主簽名，望踢走親建制法團，以及阻止撤換舊管理公司，並擔心多年共二千萬元的管理費積蓄盈餘及基金不保。

法團本月初發出通告回應，以「黑暴」形容收集簽名的成員，呼籲居民不要簽名，否則引進黑暴，揚言「美麗嘅家園將會變成戰場，永無寧日」，有居民不滿守護家園卻遭抹黑。

前晚居民得知法團深夜將派人接管屋苑，數十名街坊到場阻止，有居民向本報稱，「好多街坊落嚟保衞家園，新管理公司深夜可能帶住大堆保安進場，法團人拎住大量授權信，踢走服務超過32年嘅舊管理公司，事前未有詳細向二千多業戶透露過任何前因，決策不透明不公開不公平。」

前晚10時許，新管理公司多名高層帶同10多名管理員到場，準備接手屋苑工作，屯門興澤選區區議員曾振興到場協助，其間新管理公司因法律文件不齊全未能辦理交接。警員亦到場調解，最後舊管理公司保安留下，新管理公司人員全部離開，居民稱會商討對策。