民主派九龍城區議員李軒朗上月底被高等法院法官楊家雄裁定非妥為當選，李軒朗今日發聲明宣佈決定放棄上訴，李回覆《蘋果》查詢時指，經與律師團隊商量後，認為上訴至終審法院的訟費或高達7位數，再加上自己目前「冇咩宣誓意願」，並預料自己不會被監誓人接納其宣誓屬真誠，因此經深思熟慮後作出此決定。

前年區議會選舉九龍城區落選的獨立候選人林博，向高等法院提出選舉呈請，指控民主派李軒朗宣傳手法涉及舞弊或非法行為，要求法庭裁定李為非妥為當選。高院法官楊家雄在判詞指，李於發佈宣傳海報前，並未取得前立法會議員劉小麗同意，及後也沒盡力跟進她與前學聯常委會主席劉昕雋簽妥並交回同意書的事宜，已違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，裁定李非妥為當選。

李軒朗今日接受《蘋果》查詢時承認，自己在選舉期間確有無心之失，但「我哋絕對冇選舉舞弊嘅成份，亦都冇欺騙選民」，對無法繼續以民選議員身份服務居民感到抱歉，他及其團隊成員、地區夥伴亦會繼續服務居民。

認為應將資源用於支援其他受壓迫者

李軒朗今日亦發聲明指，認為上訴程序所費不菲，應將資源用於「支援其他受壓迫者身上」，並透露下周一（19日）將會是他出任九龍城區區議員的最後一日，感謝支持者、義工及團隊的支持與愛戴，冀港人未來「在⿊暗之中堅持信念，在⾵暴之中互相扶持，亦期望我他朝⼀⽇能夠再為港⼈效⼒」。

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