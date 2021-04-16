【本報訊】男記者前年11月18日凌晨在西灣河港鐵站內，被警員搜出藏有38枚已使用的催淚彈殼，另藏有𠝹刀、剪刀、索帶、雷射筆等物，被控無牌管有彈藥和管有物品意圖摧毀財產兩罪，案件續審。涉案記者昨出庭自辯，稱當晚到場採訪警民衝突，拾起彈殼是用作家中裝飾及新聞材料。控方質疑被告其實是為了破壞站內設施才到場，他身上的記者證和反光背心是用來掩飾身份，被告否認。精神科醫生則指被告有囤積物品症。

被告周敏（28歲）供稱當時是「香港學生媒體」記者，案發前一晚得悉西灣河發生警民衝突，遂到場採訪港鐵站設施有否被破壞，並拾獲手套、口罩、涉案彈殼等，作記錄現場衝突的新聞材料，亦打算將彈殼放在住所房間裝飾。被告自言「細個覺得有紀念價值嘅物品都會收埋」，曾收藏麥當勞薯條盒、雜誌《100毛》、施政報告、財政預算案、蠟燭等等。

被告在控方盤問下同意，他身處港鐵站大堂時未有穿上「Press」（記者）字樣的反光背心，他解釋到達西灣河後不久便得悉附近有衝突，趕急下只能掛上記者證。控方指被告沒穿反光背心，其實是要破壞港鐵站內設施而非執行記者工作，被告否認。控方亦指所謂「香港學生媒體」不過是方便學生參與社運時用作掩飾身份，被告亦不同意。

指一併撿雷射筆等物

被告續稱涉案索帶、電筒和雷射筆都是落在彈殼附近，他一併拾獲，拾物時沒人阻止，也沒想過這樣做是否盜竊。控方質疑涉案物品其實是被告帶往現場，以供自己或同路人破壞港鐵站內設施，被告否認。

辯方傳召的精神科醫生黃宗顯供稱，被告兩歲至三歲方能說話，學習上有困難，發展較常人緩慢，患有自閉症譜系障礙、專注力不足、過度活躍症及囤積症等，認為他案發時專注履行記者職責，「淨係見到眼前嘅嘢，不能考慮其他事情」，沒能力評估行事後果和對錯，較常人難以形成犯罪動機。黃亦稱，被告家人透露家中屬被告的收藏品堆積如山，猶像堆填區，他亦看過被告住所的照片。案件6月11日裁決。

案件編號：ESCC2577/19