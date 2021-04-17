變種病毒殺入社區，病人抵港後經過21日檢疫隔離，在社區檢測中心檢測，至昨日初步確診，而且病毒量高。香港大學微生物學系講座教授袁國勇向《蘋果》表示，病人感染源頭有3個可能性，一是在檢疫酒店感染，二是在社區感染，三是來港前已感染而潛伏期長過21日；但他認為3個可能性中，潛伏期長以致患者在社區才被發現確診的可能性最低，患者在酒店或社區感染的可能性最高，相信衞生防護中心會調查病人感染源頭。

該名變種病毒患者由印度來港，3月19日至4月8日在酒店檢疫21日後返回社區，在社區逗留8日後，因要返回杜拜才到社區檢測中心做檢測，昨日初步確診。患者病毒數值（CT value）只有20.7，即病毒量高；一般而言，病人病發初期的病毒量較高。現時入境市民要於機場做檢測，之後於檢疫酒店第12日及19日再做檢測，今次患者3次檢測也呈陰性。若病人3月時已於印度感染，即潛伏期長過21日。

袁國勇表示，以往有病人的潛伏期可長達25日，但他相信因潛伏期長以致病人進入社區才被發現的可能性最低，病人於社區或檢疫酒店感染的可能性最高。至於本港是否可能另有帶變種病毒的隱形病人，他指詳情有待衞生防護中心深入調查。

印度及菲律賓等國家有變種病毒肆虐，對於本港是否因沒有停飛相關航班而導致輸入變種病毒，袁國勇表示，也要待衞生防護中心調查今次個案的源頭，但強調香港是國際城市，即使新加坡屬低危地方，也有變種病毒個案，香港無法禁止所有航班甚至車船從外地來港。

袁國勇：阻止擴散視乎追蹤速度

他指，最重要是本港嚴格落實防疫措施，做好高危控制點，即使有變種病毒入港，都可阻止在社區傳播。現時是復活節假後7至14日，假期期間很多市民外出，但很多防疫措施如食肆通風系統未做好，故不排除之後仍會有本地個案。

袁指，要阻止變種病毒在港擴散，要視乎衞生防護中心追蹤速度；若追蹤及隔離所有密切接觸者夠快，便可遏止擴散。澳洲一個確診者可追蹤200名密切接觸者，香港現時可追蹤約40多名密切接觸者，而每個確診個案要最少追蹤到100至200人。他呼籲市民有輕微病徵需盡快檢測。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日於其facebook表示，現時外防輸入措施未到位，「第二波係咁漏入社區，第三、第四波都一樣」。何栢良上周在電台節目已表示，政府應果斷考慮禁止從菲律賓、印度及巴基斯坦的航班來港，以免當地的變種病毒傳入香港。該3個國家的疫情嚴峻，本港從該3個國家輸入的個案數字大增，帶有變種病毒比例上升，一旦流入本港社區，可能會引致另一波本地爆發。

病毒量高 料檢疫走漏機會低

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，由於病人在社區逗留一段長時間，難以判斷病人在本港或外地感染變種病毒。如果病人來港時已感染病毒，卻未在21日檢疫中發現確診，就可能代表向來的外防輸入做法有漏洞。不過，基於病人CT值較低、病毒量高，檢疫「走漏」的機率較低，傾向相信病人在本港受到感染，意味變種病毒早已在社區散播。

曾指，今次事件可能反映變種病毒已在本港社區散播，政府應盡快追蹤病人行蹤，尤其除下口罩的場合更加高危，例如於食肆進食等，須公佈涉及的場所，要求強制檢測。

他認為政府不應取消免費檢測服務，因為本港疫苗接種率未如理想，反而更加需要相對「原始」的防疫措施，維持免費檢測服務十分重要。

林緯遜憂病毒在港「扎根」引發另一波疫情

感染及傳染病科專科醫生林緯遜指出，N501Y變種病毒傳播力及併發症風險較高，目前仍未在本港社區明顯傳播，一旦在本港「扎根」，就有很大機會引發另一波疫情。他認為，事件影響深遠，可以理解政府採取較嚴厲的措施，21日檢疫足夠覆蓋大部份人感染後的潛伏期，有助發現潛在確診者。

林指，病人寧願檢疫21日都要回港，必定有要事，完成檢疫後亦不可能只安坐家中，去過的地方都有較高風險，尤其病人的同住家人、見過面的朋友，都可能進一步傳播病毒，令病毒流入社區。

若今次事件引發本地第5波疫情，林認為由於本地疫苗接種率較低，所得到的保護可能不足夠。對於政府早前聲稱欲停止免費檢測服務，藉此推高疫苗接種率，林認為政府應重新考慮，因檢測仍然有必要。

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