變種武肺病毒殺入本港社區，但科興疫苗尚未有數據支持對變種病毒的保護力，BioNTech疫苗則有部份保護。

有專家指出，從智利實際情況可以推斷，科興疫苗對變種病毒亦有一定保護力，市民只須按自身體質等因素選擇疫苗即可。但專家補充，打針產生抗體需時較長，但變種病毒散播可以極快，不能單靠疫苗來防範，反而政府應做好追蹤工作，從源頭防止變種病毒向社區蔓延。

BioNTech對英國及巴西變種病毒均有效

截至昨日，本港有約56萬人接種至少一劑科興疫苗，約45萬人接種至少一劑BioNTech疫苗。其中科興疫苗未有數據顯示對變種病毒的保護能力，而BioNTech疫苗則有一定效果。

衞生防護中心總監林文健今日（17日）於疫情記者會上指出，聯合科學委員會已於3月18日召開會議，審視相關科學數據，BioNTech疫苗對英國及巴西相關變種病毒均有效，而對南非相關變種病毒則中和抗體減低，但並非完全無效。林呼籲市民在變種病毒未完全傳入香港前接種疫苗，以建立免疫屏障。

梁子超參考智利 推斷科興對變種病毒有一定保護力

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，雖然科興疫苗未有正式數據顯示對變種病毒的保護力，但智利的實際情況可以用作參考。當地接種科興疫苗，而且有英國及巴西相關變種病毒傳播，但疫苗仍有一定保護力；加上科興疫苗相關初步實驗室數據，可以推斷本港兩款疫苗都對變種病毒有一定效果，因此選擇疫苗的準則與之前相若，市民可視乎自身體質及風險作揀選，毋須過慮。

梁指，變種病毒傳播率較高，若在本港「落地生根」，會帶來十分嚴峻的第五波疫情。他強調，變種病毒可以擴散得很快，短短一、兩個月便可能出現大規模感染，但疫苗需要接種兩針並等待14日才能產生抗體，因此不應單靠市民接種疫苗來防範，「遠水不能救近火」。

他指政府應做好今次個案的追蹤工作，在第一、二代傳播便完全截斷，一旦出現第三、四代傳播，就可能永遠無法阻截。

本港已錄得近200宗變種病毒個案，一直都屬輸入，逾半來自菲律賓，今次首次發現帶變種病毒患者在社區遊走。

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