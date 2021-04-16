特首林鄭月娥日前公佈，要求食肆員工接種疫苗，並規定食客必須使用「安心出行」，才可放寬堂食時間及每桌人數上限，被轟以疫苗換開業。有食肆涉嫌強迫無接種疫苗的員工停工。經營酒樓婚宴的譽宴集團日前流出內部通告，內容表示員工必須在本月26日前完成第一針疫苗接種，並通報公司，否則29日起安排停工。

平機會主席朱敏健昨指，如相關差別待遇為合理且有需要，即可豁免《歧視條例》的監管，惟若僱員因個人或健康原因而暫時不接種疫苗，僱主亦應尊重個人選擇。

聲稱「大部份都支持接種疫苗」

譽宴集團周五晚（16日）回覆指，有關通告是「經過集團管理層與各部門主管雙方商議後得出的結論」，非集團單方面強制執行。回應指，集團認為員工與顧客存交叉接觸風險，稱集團「有義務保護員工」，以及令顧客毋須擔心會被感染。惟集團未有回應拒接種者是否會被勒令停工，僅稱「不會採取任何方法威脅或強迫員工」接種。

回應指，集團曾向全體員工進行意向調查，稱89.3%屬已接種疫苗、或準備接種疫苗，認為結果反映「大部份都支持接種疫苗」，餘下約有10%之員工仍未表態。集團重申會盡量按照政府最新政策及措施應對，不會用任何方法威脅或強迫員工接種疫苗，亦會為未能接種疫苗員工作出安排。

曾推獎勵計劃鼓勵員工接種

譽宴續指，因應疫情，集團上月31日推行「團隊獎勵計劃」，稱「純屬建議」及自願性質勸喻及鼓勵更多員工盡早接種疫苗。集團聲稱，疫情下沒有員工是因裁員而被解僱，且先後兩次分別於去年8月及今年2月按職級向員工發放特別恩恤補助。

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