何俊仁是一個怎樣的人？讓我感受最深的，必然是他每年父親節（即吳思諾父親吳明欽死忌前的星期天）到歌連臣角拜祭我爸爸的身影。跟他一起的還有一班屯門街坊和民主黨中人，他們每一年都會在墓碑前，向父親交代香港民主進程，並說：「如果你還在，那就好了。」爸爸過身已差不多30年，但他們仍然風雨不改，堅持每年探望，實在讓我非常感動。

認識何俊仁多年，有幸目睹過不同領域的他：參與政治和社會運動的他、處理法律工作的他和日常生活中的他。相信大家對從政的他有較多認識，藉此機會描繪一下從事法律工作的他。

「咳咳」 （對，何俊仁有自己獨特的咳聲 ），「噢，原來何律師回到律師樓了」，這就是當年我在何謝韋律師事務所做實習生的最深印象。有幸到他的律師樓實習，卻沒太多見到他的機會，因為他那時仍是立法會議員，在外工作非常繁忙，但我仍然實習得很開心，因為那裏的氣氛跟其他律師樓，截然不同。

何謝韋的律師有一種很強烈的使命感，大多希望透過法律工作服務社會，並以法律為志業。在那時候，「為公義」的律師樓不多，何謝韋正正為有這種熱情的律師提供獨特的環境，讓他們可以處理一些人權案件，從中爭取社會公義，並自由地從事義務法律工作和參與社會事務。這間律師樓，大概反映着何俊仁的個人信念吧。

成為大律師後的我，有更多機會跟何律師合作，當中不少都是「為公義」的案件。電話響起，他會跟我說：「Senia，有單嘢想搵你幫手。個客好慘，我們開會傾傾吧」，聽他講述案情的過程中，我總不禁留意到他眼中的那團火。他跟我說的好像不只是案情，而是對不公義的不滿：「這實在太過份，我們不能袖手旁觀！」而他最看不過眼的一件事，就是低下階層因缺乏法律知識又缺錢打官司而被當權者欺負、被大財團剝削，相信這是他堅持要走進社區接觸街坊，做免費法律諮詢的原因。

多年來以法律捍衞社會公義的他，這次卻要面對法律的審判。在我而言，實在感到非常難過，但他卻好像欣然接受。他的眼中始終是閃着一種對公義、對民主的熾熱追求。於他而言，為民主付出，是應有之義。或者，這就是我最確實地認識的何俊仁：香港的事，民主的事，他人的事，永遠都比他自己重要。

註：吳思諾（Senia）是已故民主派「三料議員」吳明欽（1955-1992）女兒，現任大律師、民主黨成員。