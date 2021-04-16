【本報訊】同屬工黨的李卓人和何秀蘭擔任多年立法會議員，兩人過去一直致力於勞工權益及小眾權利，法官認為兩人對公共服務有貢獻，但這部份只扣減三個月刑期，兩人無法避過坐牢的命運，分別判囚12及8個月。因初選47人案正在還柙的區諾軒，法官指他年輕但已任八年區議員，此年紀本應是事業的起點，同意不應忽略他過往貢獻，惟減刑有限，終判囚10個月。

資深大律師戴啟思昨為李卓人及何秀蘭求情，指兩人擔任立法會議員多年，多年來透過不同崗位服務香港。李卓人於港大畢業後，先後創立職工盟及工黨，並一直致力於爭取勞工權益、改善工人待遇。

何秀蘭為工黨其中一名創辦人，戴啟思為她呈上多封來自前學生、前區議員及立法會同事的求情信，讚揚她自90年代起參政，1998年當選立法會議員，關注教育、環境等議題，維護及促進同性權益，致力為所有人建立更美好的香港。

判刑時，法官胡雅文就李卓人及何秀蘭的年紀、良好背景同樣給予三個月扣減。法官指考慮到李卓人對公共服務有貢獻，特別是工人議題，給予額外三個月扣減。而眾多求情信中，何秀蘭被形容為有良好品格、投入社會服務多年，法官認為她的奉獻值得額外四個月刑期扣減。法官判李卓人以18個月為量刑起點，扣減六個月後囚一年。何秀蘭則以15個月為量刑起點，扣減７個月後囚８個月。兩人仍身負其他案件，均涉10月1日未經批准集結案，何另涉10月20日在中環終審法院外煽惑他人參與未經批准集結。

區諾軒認罪不獲緩刑

承認兩罪的區諾軒，大狀本月初求情時指他在日本讀書期間返港受審，可見他負責任及有誠信、是一名致力為香港公眾服務的年輕人，並強調當日集會和平進行，望法庭考慮判處非監禁式刑罰；若無可避免判監，亦應為短期監禁。法官判刑時指區在最早階段認罪，可作全數三分一刑期扣減。法官特別提到，他的年紀是眾被告之中最年輕，當時他本應在事業起點，特別是他的學術生涯，他求情時指罪成後夢想已難以實現。法官又指他雖只得33歲，但已擔任區議員八年，並有眾多朋友同事為他撰寫求情信，法官同意他過往的貢獻不應被忽略，故再獲減刑兩個月，量刑起點原先18個月，最終囚10個月。