中共人大上月30日直接凌駕《基本法》既有規定，決定全面竄改香港立法會及特首選舉制度；港共政府「喳」的一聲立即跟進，周二終於公佈選舉改制草案細節。當中除了引入中共人大早就公開欽定的立會改制（直選議席由35席削至20席，並新增40席由中共全權操控的選委會傀儡議席）以及可隨意剝奪候選人資格的資格審查委員會外，更引入多項新規定。

一、公開提倡不投票、投白票或廢票均屬違法，最高可囚三年；二、選委會由1,200人增至1,500人，並大幅修改其組成，確保建制派必然控制絕對大多數；三、立法會選區由沿用的五大區斬件成前所未聞的「十區」，又將一直分屬新界西的離島區撥至「香港島西」；四、警務處國安處將會為資格審查委員會提供參選人的審查意見書，換言之，香港警察將會參與剝奪參選人資格的決定；五、增設優先投票「關愛隊」；六、除傳媒、政黨及候選人外，公眾將再無法查冊選民登記，登記冊的個人資料亦會被部份遮蔽。

假民主真獨裁的選舉

其實，上述各項大多都算不上「新」，都不過是左抄右抄各地獨裁政權的舊伎倆而已。此中最古老的，是刻意地畸形改劃選區以控制選舉，英文叫Gerrymandering，已有200年歷史了；予特權給部份受操縱群體優先投票以方便灌票、搞混選民登記以方便種票、以警察操縱選舉、隨意增刪議席，也無不盡是政治學教科書中假民主真獨裁選舉的特色。

不過，將提倡不投票、投白票或廢票刑事化，則是獨步天下，領先全球了。據筆者所知，普天之下，古今中外，從未有一國把提倡不投票、投白票或廢票列為刑事罪行。即便在澳洲等全民義務投票的國家，也未有禁止提倡不投票，遑論提倡投白票或廢票。事實上，刻意投下的白票或廢票在政治學上又稱為「抗議票（Protest vote）」，是選民對選舉制度、政權或所有候選人表達抗議的一種重要方式。例如在2000年秘魯總統選舉中，總共有31%選票為白票和廢票，以示對選舉不公的抗議。港共如今意圖極其明顯，不單不讓香港人選出自己的議員，甚至連組織投白票廢票抗議的空間也不留給香港人。港共此舉既一口氣成功反超俄羅斯、委內瑞拉、伊朗等極權國家，更可謂一重大創新發明，為全球的獨裁者同志們提供了一個絕好禁止組織抗議票的好橋，真不得不謂卓著非凡。

參與選舉是否還有意義、議會路線是否還有價值，這兩大問題自梁天琦、陳浩天等人被DQ參選資格後便一直困擾香港人至今。然而，前者在政府取消2020年選舉後，後者在臨立會DQ後，事實上已有明確答案。取消選舉象徵港共政府會不惜一切手段確保香港人無法贏得選舉，而臨立會DQ則象徵港共政府會同樣不惜一切手段確保香港人無法影響議會。正如筆者此前在專欄所撰《區議員，首先是民選代表》一文中所指出，「玩贏即玩爛」，香港人已不可能贏得選舉或任何的議會實際影響力——假如還有任何贏出的希望，哪怕再微小，共產黨必定會立即再次打爛制度，杜絕任何敗北的可能性。

初選，雖在制度之外，亦無任何實質約束力，卻是香港人近年來唯——次能自由參選、自由投票，真正彰顯港人意志的選舉。國際社會之所以關注初選，並承認初選勝出者作為香港民意代表的地位，正是香港人在初選中透過手上自由的一票授權予初選勝出者的原故。與之相反的，將會是接下來12月的立法會選舉，以及此後所有的立法會選舉。當香港人最屬意的政治人物統統無法參選、甚至退而投其次的「Plan B」也只能自我噤聲乞求國安垂憐施捨入閘、最後連組織投白票廢票抗議也不被允許，根本無法表達任何民意，這樣的選舉，還有任何意義嗎？同樣地，假使「Plan B」們最後真的能僥倖入閘、僥倖當選，他們卻必須三緘其口，甚至連反對票也不敢投下，生怕臨立會DQ之事重演，根本無法有任何作為，這樣的議會，還有甚麼價值？

在2019年區議會選舉和民主派初選中，我們看到了曇花一現的全新希望——本末終於重置，民主運動不再淪於服務選舉的宣傳工程，選舉終於重新歸位成為服務民主運動的助力和載體。現在，我們不得不反問自己：在中共新的選制下，選舉還有能為運動服務的空間嗎？也請所有還想參選的人，好好反問自己：到底你們參選，是為了香港人，為了議席，為了資源，還是為了自己？

李志宏

沙田區議員