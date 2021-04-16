【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下的串謀顛覆政權罪，至今有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚遭還柙。長毛梁國雄的fb小編，指梁關注近日選舉改制話題發表感受，拋出一句上聯「不投白票白投票」，望廣大市民能夠對出下聯。長洲區議員梁國豪亦前往赤柱監獄探訪前屯門區議員張可森，並指張精神不錯。

長毛在獄中繼續關心社會大小事，近日特別聚焦在選舉改制的話題，對此感受甚深，他託小編在fb發言指，「『完善』選舉制度？鼓吹投白票，坐三年？中共不單要篩選候選人，更要篩選投票人！不單操弄選舉結果，更要控制投票人腦袋！這是不容許投票人以選票作抗議！」一片義憤填膺，貫徹其有話直說風格，長毛更就選舉制度話題提出上聯「不投白票白投票」，希望市民發揮創意，對出下聯。

張可森冀攻讀博士

另繼日前林卓廷召喚寫信師之後，長毛梁國雄的fb小編也公開「要人寫信」，希望大家多寫信支持，別忘記「世上如果還有真要活下去的人們，就先該敢說，敢笑，敢哭，敢怒，敢罵，敢打，在這可詛咒的地方擊退了可詛咒的時代！」

前屯門區議員張可森早前辭職，昨日離島區議員梁國豪前往赤柱監獄探望，梁指張精神不錯，「獄中生活平淡，睇書為主。」並指張收到收音機，「很開心，能夠聽到香港本地的音樂，可以繼續支持香港樂壇。」張可森也向他表示將會再進修，希望攻讀博士學位。