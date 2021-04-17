變種病毒殺入社區。據悉，帶變種病毒病人由印度來港，於3月18日或19日來港，由3月19日至4月8日完成21日檢疫隔離，於機場及酒店內共3次檢測都呈陰性，才可離開檢疫酒店。他的病毒數值（CT值）為20.7，即病毒量很高；因想返回杜拜，於是在油麻地社區檢測中心做測試，才發現初步確診，即病人由4月8日至昨日有8日在社區遊走。據悉，病人曾到多個地方，包括長洲、尖沙嘴及佐敦等，很大可能曾在食肆脫下口罩進食，當局或會對相關食肆要求強制檢測。

據悉，因為他病毒量高，而一般病發2至3日的病毒量會較高，故有需要調查確定他是在本港感染或在印度感染。不過據悉，衞生防護中心初步列為輸入個案。目前當局驗出病人帶有N501Y變異病毒株，惟仍需時間進行整個病毒的基因排序，才能確定屬於英國、南非或巴西變種病毒株。

目前本港接種的科興及復必泰疫苗中，科興未有對付變種病毒的數據，復必泰對變種病毒有一定效用。本港已錄得近200宗變種病毒個案，一直都屬輸入，逾半來自菲律賓，今次首次發現帶變種病毒患者在社區遊走。昨日本港新增17宗確診，因沒有源頭不明個案不設疫情記者會，但其後發現一宗佐敦伯嘉士大廈有一名早前由印度返港人士初步陽性，並驗出帶有N501Y變種病毒株，政府深夜將大廈列為「受限區域」圍封，雖然約80名居民檢測全為陰性，但仍被要求強制隔離檢疫21日。

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