【本報訊】本報上周獨家踢爆有印傭假日在旺角賓館租房充當「黑市牙醫」，以市價十分一的價錢替同鄉整牙；記者直擊發現現場衞生惡劣，有多名顧客聚集，印傭牙醫更在「治療」過程中將工具放入自己口內，若有人是武肺患者恐引發牙醫群組。事件報道一星期，入境處過去兩日拘捕四名涉案印傭助查。

處方相信僱主不知情

被捕四名印傭（31至35歲），入境處是於其申報的工作地點拘捕各人，並撿獲卡片及賬簿等證物。入境處指，初步調查發現該四名外傭於每周的休息日或假期租用賓館房間，為同鄉提供牙科服務，四人均沒接受正式牙醫訓練及非香港註冊牙醫，其僱主並不知情，不排除有更多相關人士被捕。行動中她們除涉違反逗留條件，亦涉「未經註冊為牙醫的人以牙醫身份執業」，案件已轉介相關部門跟進。處方又指，相信四人的合約僱主和賓館負責人均對事件不知情。

本報調查發現，涉嫌從事黑市牙醫的印傭其中一人為無牌牙醫，另兩人為學徒，另一人為接待。自稱經網上自學及網購牙醫設備，主要透過朋友介紹、社交網站推廣、網上直播等招客，提供洗牙、整牙、補牙和箍牙等，費用200至2,000元，僅是本地註冊牙醫收費十分一。據悉有人「行醫」逾一年，未知多少人曾光顧。

直擊所見，「牙醫診所」是100呎房間，但聚集近20人，多人「排排瞓」整牙，更共用無消毒的牙科器具；有涉案牙醫用工具幫病人「撩牙」後，繼而撩自己牙齒。