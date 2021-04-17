消息指一名63歲男子在完成接種第二劑科興疫苗7天後確診。衞生防護中心晚上（17日）回應傳媒查詢時始公佈確認，該名63歲男病人（第11645號個案）曾於3月10日及4月7接種科興疫苗，至4月14日採集樣本時，對病毒檢測呈陽性。惟署方強調，根據藥廠資料，接種者需待接種第二劑疫苗14天後才可能獲得有效保護。

屯門友愛體育館打科興

衞生防護中心17日晚上回覆傳媒查詢時公佈，今日確診源頭不明63歲男病人（第11645號個案）曾於3月10日及4月7日，到屯門友愛體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗，7日後（4月14日）採集樣本對病毒檢測呈陽性，防護中心相關流行病學調查仍在進行當中。

發言人指，根據藥廠資料，接種科興疫苗後，需要時間讓身體產生抗體，接種者需待接種第二劑疫苗14天後才可能獲得有效保護，強調市民接種疫苗後，現階段仍需要繼續採取非藥物干預措施，包括保持社交距離、良好手部衞生，以及在公眾地方佩戴口罩等。

專家：需接種兩劑及14日後才產生足夠抗體

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《蘋果》查詢時指，由於疫苗需接種兩劑及14日後才可產生足夠和穩定抗體水平，對事件不感到驚訝。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅回覆《蘋果》指，未接獲個案詳情，但同樣強調疫苗需接種兩劑及14日後才可以產生足夠抗體作保護。

據17日疫情記者會上公佈，該名63歲居於屯門友愛邨愛暉樓第2座的確診男子，在香港人力資源有限公司任職導師，平日會在元朗貿易中心授課，學生一星期密集式上課5至6堂。學生須送往檢疫。另病人亦曾到安定商場大家樂、元朗福星樓「嘩鬼拉麵」等食肆用餐。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！