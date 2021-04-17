政府昨晚突然圍封佐敦伯嘉士大廈檢測，據了解大廈有一名早前從印度抵港的初步確診者驗出帶有H501Y變異基因，為本港首次在社區發現變種武肺病毒。商務及經濟發展局局長邱騰華在商台節目表示，今早已與食衞局局長陳肇始通電話跟進。他指，變種病毒的傳染力強，病發期難以預測，很多時都是沒有病徵，是與外地討論恢復往還時的重點，而今次是本港首次從社區發現，港府會很關注。

邱指，上一次與新加坡商討建立「旅遊氣泡」的基本保護條件不變，包括旅客在上機和落機後須測試，全部陰性才可離開機場，並安排專機和專門的機組人員。他稱，兩地都會疫情穩定才能啟動旅遊氣泡，否則在熔斷機制下，「開得一日、閂兩日，開一個星期、閂兩星期」，導致一些人離境後不能回港。他又說，港府亦可能要求旅客在原居地沒有離境一段時間，例如14天，以確保不會帶有變種基因，增加額外風險。他又提到，本港去年11月下旬爆發第四波疫情時，無源頭個案突然上升，速率較快，旅遊氣泡機制須考慮無源頭個案的標準之外，亦要有方法確定其趨勢，目前正與對方商討，並將適用於其他地方。

邱：歡迎外國亦要求氣泡旅客打針

港府早前表示，完成接種的香港居民，可參加與新加坡建立的旅遊氣泡。邱強調，疫苗是自我保障，可以減少染病的風險，減輕病情和死亡率，形容要求旅遊氣泡旅客接種兩劑疫苗並相隔14日出門，是更安穩的做法。被問到沒有向新加坡等國的旅遊氣泡旅客有同等要求，邱反稱，「嗰個概念係各個地方政府應該保障自己人民先，我哋出去嘅人呢，最重要係保護自己」，如對方有同樣安排，他們都歡迎。他說，本港較去年11月時，應對疫情有數項正面發展，例如追尋源頭較為快捷、可圍封大廈減少傳播機會、出門時有「安心出行」，加上疫苗令市民可自我保護，令外國對香港有信心。

被問到恢復本地遊方面，邱騰華繼續力銷疫苗，指現時有疫苗，除了如以往要員工測試，如旅業員工、導遊和司機都接種疫苗，外界亦會較有信心參加，而旅遊業亦歡迎安排，並鼓勵員工盡早接種；因故不能接種疫苗的員工，他指可向公司解釋，並持72小時內有效的核酸測試結果。至於旅客是否要打針，他說，旅客只參加一日活動，要所有人打針未必可行，而要求掃描安心碼後，出現確診後的追蹤工作容易，業界樂意接受；但如屬出公海的三日兩夜郵輪，就可能要參加者打針。

稱《國安法》是額外保障

另外，被問到本港對外貿易有否受歐美批評等影響，邱稱，現時整個經濟最大的復蘇阻力仍是「疫苗」（應為疫情），但認為與防疫一樣，香港應先做好自己，「如果香港本身喺社會穩定出現問題，好似19年下半年咁樣，唔好講經濟活動，出街都成問題，點可能話（香港）係優於其他地方嘅經濟城市呢？」他重申，有必要恢復社會秩序、確立香港管治，「社會暴亂」須依法處理，「咪交法庭判決囉，大家都尊重香港司法制度」，而去年訂立《國安法》是一個額外保障，不希望香港有任何行動影響到國家安全或香港自身安全，又稱「好難去接受要求其他國家制裁香港，仲要係基於唔能接受嘅原因」。

他說，很欣慰去年12月和1月的出口貿易數字回升，並稱比起過去6年，去年12月和1月總貿易額達到8,000億，是6年最高。

對於有指今次中央閹割選制，同時分薄大商家的影響力，邱騰華稱曾與百多、二百名商界會面，大家大致都明白中央的出發點，是確保「愛國者治港」。

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