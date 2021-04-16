【本報訊】在港大執教鞭逾40年的楊森，昨步入法庭聽取判刑前，勉勵港人緊守崗位，「大家唔好低頭，抬起個頭做人」，學者風骨表露無遺。正如他在求情陳詞所言，「我認罪，但我不認錯」，不求憐憫。法官胡雅文指，雖然楊森不求輕判，但考慮他多年來對教育及社福界貢獻，並且獲港府頒授銀紫荊星章，最終判緩刑。

梁耀忠助不同社群獲肯定

現年72歲的楊森認罪當日解聘法律團隊，親自向法庭陳詞，表明「我對8.31被控的罪名，認罪但不認錯，亦不會求情」，因對自己行為從沒後悔。楊森自言犯案是基於公民抗命，以和平示威抗議《公安條例》惡法，抗議警方藉此打壓及禁止和平集會及遊行，他強調和平遊行是港人應有人權，受憲法保障。

法官胡雅文昨判刑時回應公民抗命之說，指法庭認可公民抗命理念，惟法庭衡量被告刑責時，對犯案理念給予的比重沒劃一準則，必須個別考慮。她明言法庭不會就政治立場表態，更不會評價犯案者所擁護的政治理念。但法官指被告並非直接針對《公安條例》是惡法而作公民抗命，而是在一次針對政府施政的遊行中干犯本案。

法官最終表示，楊森除擔任多年立法會議員外，更投身教育事務及社會服務多年，尤其是服務基層市民；加上他獲港府頒授銀紫荊星章，獲肯定是一名長期擔任公共事務及志願工作的領導人物。法官最終基於他年邁，減刑一個月至監禁八個月，並判緩刑。

至於在8.18未經批准集結案開審前認罪的梁耀忠（67歲），法官亦基於他年邁減刑一個月至判監八個月，並考慮他過往致力協助不同社群，對社會有貢獻，亦判緩刑。