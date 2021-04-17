「完善」香港選舉制度的修例草案本周三（14日）在立法會首讀、二讀，相關法案委員會今日即開首次會議。就新設的資格審查委員會，主席及委員都由特首委任，有利益衝突之嫌，熱血公民鄭松泰要求當局在法例列明資審委委員不能參選特首，惟政制及內地事務局局長曾國衞稱，特首林鄭月娥已經公開表明若然爭取連任時會避席，相信足夠令公眾放心。不過，當民建聯陳克勤指干擾資審委的罰則太低時，曾國衞就即時表明會研究罰則是否足夠。

新選舉制度下，資審委會綜合選舉主任及由特首任主席的香港國安委提交的意見，決定候選人提名是否有效，掌握參選的生殺大權。

鄭松泰在會上質疑，政府何不在政策及條例寫明，資審委主席及成員不能出選當屆特首及立法會選舉。曾國衞稱，內部的資審過程不會全部在法例中顯示，而林鄭已公開表明，若然爭取連任會避席，相信足夠令公眾放心，不會出現利益衝突的情況。至於資審委委員的資格，曾認為要對《憲法》、《基本法》和「愛國者治港」有認識，也要有能力判別參選人是否忠誠擁護，若然委員需要作出申報，屆時會有安排。

陳克勤同樣關注資審委的問題，包括資審委委員意見不一會時如何裁決，以及認為干擾資審委最高罰款5萬元的罰則太低，沒有阻嚇力。曾國衞即指陳的說法「有道理」，表明會研究罰則是否足夠，同場的政制局常任秘書長鄧忍光則解釋，相關罰則與干擾選舉主任看齊，並指干擾資審委除了罰款，亦會裁定干犯法例者5年不得參選。

目前選委會團體選民已是「最好咁制訂出嚟」

選民基礎是未來特首選舉和立法會選舉的重要籌碼，功能組別議員最關注選民資格問題。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國不滿，部份歷史上有代表性的藝術團體不獲政府列為選民，包括中華文化促進中心、香港地區體育總會等；民建聯柯創盛也質問，有10幾萬名會員的潮屬社團總會何以未包括在「同鄉社團」界別中。飲食界張宇人就要求政府說明，現有功能組別的選民是否無法在今屆選舉前作出改動。

曾國衞表示，改組選舉委員會的目的是擴大代表性、體現均衡參與，而當局在挑選團體選民時主要考慮幾個因素，包括團體與界別的關聯性、代表性、能否體現「愛國者治港」精神和原則等，明白現行的組合未必完全符合業界期盼，希望大家從香港整體利益考慮。他又認為，目前的方案已經是「最好咁制訂出嚟」，但目前仍是審議階段，當局會聽取意見，指法例仍有調整空間。

若疫情嚴重 考慮在邊境口岸設立投票站

法案委員會主席廖長江擔心，立法會換屆選舉訂於12月19日舉行，而秋冬季是病毒活躍的時間，如年底爆發疫情，政府會否再一次延後立法會選舉。曾國衞指，目前難以有硬指標，當局會視乎當時疫情，並預先制訂不同預案，包括考慮在邊境口岸設立投票站，方便居內地港人在無法通關下投票。

鄧忍光補充，若要更改選舉日期，《立法會條例》賦予特首權力在新一屆議會任期開始前的60天至15天期間舉行選舉，若因疫情要更改日子，不需要修例就可以做到。

過去立法會的會期都由9月開始，局方稱因應選舉日期的改變，日後新一屆及往後的會期將由1月1日開始，而未來立法會如何處理假期，如暑假等，政府會作出配合。

最極端一人4票

新制度下，一般市民由手執兩票變回只得一票，不過親北京的選委就享有極大特權，最多能一人手執4票，除了直選及選委會界別的兩張個人票外，亦可在功能界別擁有1票，之後又因成為功能組別團體選民的授權代理人再有一票。

經民聯梁美芬要求局方解釋重覆投票的問題，鄧忍光承認最極端的情況的確會出現一人可投四票，但若同一人多個功能組別團體或指明單位有權表決，他只會在最後一個團體有權投票。

議員質疑選委會真空期 鄧忍光：中央指示留白

選委會的委員日後除了可選舉特首，同時可選出40名立法會議員。有議員關注選委會委員任期的問題，民建聯張國鈞指，新一屆選委會任期2026年10月底屆滿，之後2027年2月才會有新一任的特首選委，選委會是否會出現幾個月的真空期，以及日後的選委會如何處理；謝偉俊亦指，立法會或可能在選委會真空期中出現補選，促政府重新考慮相關安排，張宇人建議選委會可每4年一任，配合立法會的任期。

鄧忍光在會上大爆，局方與中央部門溝通後，得到「清晰指示」，下屆選委會做法要「留白」，並透露選委會日後會否出現真空，中央之後會有決定。

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