【本報訊】行無愧作心常坦。說易，行難。昨天一眾政治犯向世界展現了這種器度。「民主之父」、資深大律界李柱銘，步入犯人欄前被傳媒追訪。他寄語香港人，做人最緊要有希望，「只要我哋有希望，所有嘢都可以成功」。另一被告何秀蘭則勉勵手足，當下的香港，正經歷黑暗的時光，但也是香港最美麗的時刻，因為香港人互愛和團結，「我相信會更好」。

昔日在法庭上是代表律師，這天站在犯人欄成被告，年屆82歲、資深大律師中資歷最深的李柱銘依舊氣定神閒，「平靜，（前晚）大覺瞓」。他在8.18非法集結案九名被告中年紀最老，昨早身穿筆挺西裝、腳踏「闊佬鞋」到法院時，雖步履有點蹣跚，但充滿自信，「心情好平和，（身體）非常好」。

李柱銘表示，司法制度要靠眾人維持，不擔心判刑，「判咗監咪坐囉」。他一直勉勵自身，「做人，最緊要有希望」，也寄語香港人，「只要我哋有希望，所有嘢都可以成功」。

李柱銘何俊仁勉心懷希望

跟李柱銘一齊到庭的民主黨何俊仁也指，即使今次被判入獄，亦不後悔，因為他們願意犧牲自身的自由，使香港市民可行使言論、集會及遊行自由，「我哋永遠都保持希望，承擔責任，繼續向前走」。在未來日子，他希望香港人最低限度是面對政權要講真話，「活在真實之中，我有信心香港終會回復正常，走向更好將來」。

職工盟秘書長李卓人在工黨和多個工會聲援下到庭，他們高呼「和平示威無罪、政治檢控可恥」等口號。他被判囚前表示，會坦然面對任何刑責，無論是前年8.18及8.31，都是與香港人同行，「係我哋嘅驕傲」。判刑前一晚，他聽了英超球隊利物浦的會歌「you’ll never walk alone」，認為很適合形容香港人的情況，永遠不會孤身，「外面好黑暗，但我哋會一齊經歷，行過暴風雨，每個人的心都係充滿希望」。

李卓人穿上支聯會六四T裇，寫上「為自由 、共命運」字句，戴上的口罩也印有「自由」二字。踏上電梯，走入法庭前，他仍舉起「五大訴求、缺一不可」的手勢，「我想同香港人講，只要牆內牆外一齊同行，我哋嘅心都會充滿希望，人心不死，就會行到一條民主自由路，行到勝利為止，香港人撐到底」。

出任法律界立法會議員近18年、年屆73歲的吳靄儀則在余若薇等人陪同下，來到西九龍裁判法院應訊。雖然她未有回應傳媒提問，其間甚至被攝影機撞到，仍保持風度，笑着輕撫一下前額。

一直被還柙的壹傳媒創辦人黎智英和社民連梁國雄就由囚車送抵法院，黎智英的女兒一早到場輪籌旁聽，但未有回應傳媒提問。梁國雄妻子陳寶瑩指，面對判刑，長毛心情平靜，精神也很好。

何秀蘭籲支持612基金

一直推動平權運動的何秀蘭，昨身穿粉紅上衣出庭應訊。她被判監前表示，由被落案起訴一刻，已沒估計結果，因為當今社會已非常態，「只係需要用最坦然嘅心情去面對會發生嘅事」。無論判刑結果如何，她和另外八名被告都不會是第一批政治犯，也不會是最後一批，更多人是未審先判，還柙18個月，「政府困得住我哋嘅肉身，困唔住香港人嘅良心」。從沒估計結果，或已作最壞打算。何秀蘭昨帶了吳乃德的著作《臺灣最美好的時刻》，還自製了幾款書簽，分別寫上「逍遙」、「餘粗平安」和「大悲大智」。她感謝連日來朋友的關心，「好快會出嚟，大家唔使擔心」。

臨上庭一刻，何秀蘭不忘呼籲港人支持612基金。她指，今天香港的自由越壓越縮，但不論牆內牆外，仍都有很多事情可做，「追到初心，追到目標」，深信黑暗的時光定必過去，希望香港人在這艱難時刻，更加要互助互愛，「唔好放棄」。被問到香港最美好的時刻，她表示就是當下，香港人互愛和團結，「我相信會更好」。