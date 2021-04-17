飲食業界昨與政府開會討論疫苗氣泡措施。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日在商台節目表示，政府因應業界的憂慮將調整新措施，設代替方案，當局現正設計申報表，如員工因身體狀況等因素不適合接種疫苗，可自行申報，但需定期檢測，並研究由現時每兩星期檢測一次，收緊至每周一次，屆時食肆便可分階段放寬堂食限制。

據了解，有關申報表屬「自我申報」（self declaration）形式，由於執行上或有困難，暫毋須醫生證明，由員工自行申報健康狀況。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，員工接種疫苗對防疫工作有幫助，但有些員工如較年長者持觀望態度。他指，若食肆不接受新措施，可以按現行防疫政策開業，即維持堂食至晚上10時及最多4人一枱，相信食肆會自行抉擇。

黃家和指，過去一年有2,000多間食肆結業，剛過去的復活節假期則恢復九成生意，其後再轉淡，期望母親節令生意再有起色。他又指，創科局正設計另一程式，可顯示市民已接種疫苗，並建議當局在安心出行加入新程式，利用藍芽技術作自動紀錄，方便查核。

酒吧業指規定員工顧客打首劑針才復業有難度

出席同一節目的香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，昨與政府開會討論有限度讓酒吧重開，認為政府態度正面，雖目前未有定案，但當局考慮讓不適宜接種疫苗的員工作自行申報。他認為，若規定員工和顧客必須接種第一劑疫苗，酒吧才可有限度開業，對業界是有難度，尤其卡拉OK業較多年輕顧客，即使政府放寬接種年齡群組，要預約接種也需一段時間。

梁立仁坦言，自政府公佈後新防疫政策後，業界都議論紛紛，由於酒吧持牌人通常由員工擔任，若持牌人不願意接種，酒吧便無法開業。他認為，不應將接種疫苗與政治因素掛鈎，又指過去3個月業界是零生意，「唔係『影響』去形容，直情係停晒」。

安老服務團體倡設特定時段供家人探訪

除飲食及酒吧業外，政府亦計劃放寬院舍探訪，市民接種兩劑疫苗後，再經快速測試，便可到院舍探訪親友。安老服務協會主席陳志育接受同一節目訪問時表示，疫情下安老院暫停探訪已有一段長時間，院友和家屬都希望放寬，而現時有些院舍都容許恩恤探訪，在特殊情況下，家屬提供72小時有效病毒陰性檢測結果，便可預約探訪。

他指，隨社區疫情慢慢受控，院舍探訪可逐步放寬，業界與政府正商討具體安排。他指，院舍始終是相對高危場所，很多院友亦未接種疫苗，防疫措施要相當謹慎，畢竟長者感染疫症的死亡率都非常高，加上家屬入到院舍也有機會接觸其他院友，即使放寬探訪，起初也不宜一刀切執行，如可設特定時段容許家人預約探訪，並安排家屬在獨立房間與親人見面等。

陳志育又指，對於院舍員工接種疫苗，初期政府「冇乜安排」，員工需前往社區中心接種，但很多時員工下班後，中心亦已關門，建議政府派外展人員到院舍為員工接種疫苗。他坦言，部份員工對接種疫苗持觀望態度，但認為前線員工有責任接種，政府應增加誘因，如院舍員工接種疫苗後，便不用每兩周強制檢測一次。

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