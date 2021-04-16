【本報訊】電話騙案滅之不盡，五男六女騙徒利用「假冒官員」及「猜猜我是誰」等手法進行電話行騙，騙徒沿用假扮「內地公安」舊橋訛稱受害人牽涉內地嚴重罪行，並發出假的法院文件以證明受害人的銀行資金已被涷結和被通緝當中，再扮「特務」上門收錢，至少涉及16宗案涉款1.3億元，最大一宗損失逾六千萬元，警員並撿獲指導騙徒行騙的記事冊。

警拘11騙徒

16宗騙案的受害人為11女5男，年齡由15至83歲，除學生外，還有退休人士、家庭主婦等，損失2.1萬至6,890萬港元。警方指，當中14宗是「假冒官員」案，2宗為「猜猜我是誰」，騙徒冒充物流公司、銀行、政府部門或內地執法人員，隨機致電受害人，指他們正受內地執法機關調查，趁機套取個人財產資料，過程中有人假扮「內地公安」以加強信服力。騙徒更發出假的法院文件以證明受害人的銀行資金已被涷結和被通緝當中。

11名被捕者中，其中一人涉及七案，騙徒先「假冒官員」致電行騙後，再扮「特務」上門收錢及押解受害人到附近銀行開設網上理財戶口以騙取金錢。警員在他家中搜出假公安拘捕令、行騙記事冊等。

另一名50歲疑犯報稱找換店東主，他假冒官員，要求一名60餘歲女子將她6,890萬元積蓄滙入指定戶口，再取得戶口密碼將錢轉移。