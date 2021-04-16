英媒報道，現時每周平均有3,000名港人以英國國民（海外）護照（BNO）方式申請簽證移英，數目遠高於英政府預期。

累計3.5萬人申請

根據英國的「5+1」政策，BNO持有人及合資格家屬可到英國居住、讀書及就業，五年後可以申請居留，一年後可申請入籍。英政府今年1月起接受申請，至今累計申請人數已有3.5萬人，超過英政府預期五年申請總數的1/10，反映其低估計劃的申請人數。

英政府早前預期，首年會有12.3萬至15.3萬BNO持有人及合資格家屬申請。現時香港有35萬人持有BNO護照，有250萬名合資格申請BNO人士，另外再有250萬人是其親屬，即代表最多近540萬人可透過計劃申請移民。英政府未有為此設上限，因預期有很多港人決定留港，或傾向移居至台灣、新加坡等地。

為助港人融入英國，英政府早前宣佈撥款4.300萬英鎊（約4.6億港元），開啟BNO公民融入社區計劃，以提供住宿、入學及就業協助，同時在全國設立12個「迎新中心」，為港人提供有關在英生活一站式諮詢服務。

另外，路透社引述兩名外交官員透露，立場親中的匈牙利阻止歐盟發表批評中國在港實施《港區國安法》的聲明，稱雙方已就很多問題作爭論。聲明原定在下周一歐盟外長會議後發表。

英國《泰晤士報》/路透社