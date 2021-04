壹傳媒創辦人黎智英等人因前年8.18及8.31未經批准遊行兩案,昨共被判囚14個月。英國廣播公司(BBC)同日推出題為「黎智英:那位冒一切風險發聲的億萬富豪」(Jimmy Lai: The Hong Kong billionaire risking it all by speaking out)的特輯,回顧去年訪問黎智英的多條片段。

形容黎為港民主運動代表

影片形容他是港版國安法下被捕的最知名人士,也是香港民主運動的代表人物,《蘋果日報》則是香港唯一發表異見的報章。

長約11分鐘的影片包括黎智英去年8月因港版國安法被捕約一個月後,BBC記者艾倫(Ben Allen)採訪他的內容,當時BBC形容黎智英和壹傳媒記者「活在借來的時間」。BBC引述黎智英指,恐懼是統治和控制人民的最低成本方式。被問及有何恐懼時,他哽咽指「對,我有害怕的事」,但沒進一步解釋。

黎智英又指,他當初從中國大陸偷渡來港時身上只有一元,是香港令他擁有如今的一切,形容「假如現在是要歸還一切的時候,這就是我的償還」。BBC記者問他在其大宅居住與被囚禁有何分別,他指居住在私人大宅只是安寧地生活,但若然一天陷獄,那生命則更有意義。

影片還有黎智英去年12月還柙前的最後訪問,當時他已預告自己當晚或被通宵扣留。BBC記者問及這是否意味他已料到可能不獲保釋,他只向記者說「今時今日的香港一切也可能發生」。

結果,黎智英當日稍後便被警方指涉嫌欺詐被捕,及後再被加控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。

英國廣播公司