【本報訊】三名少年去年3月持刀行劫三間便利店，最年輕僅14歲，掠走近1.1萬元，各人早前在高等法院認罪，兩人判入教導所，餘下患讀寫障礙及過度活躍（ADHD）的18歲主腦，還柙至昨日判刑。暫委法官游德康指主腦自小不幸患病，致學業差受朋輩揶揄，因而結交損友染毒癮，希望他羈押期間戒毒及處理性格問題，最終判他入教導所。游官囑咐少年不可放棄自己：「我唔希望喺度再見到你……時間尚早，你年紀尚輕，你媽媽都支持你。你唔係孤軍作戰，但你要作戰。」

判入教導所

18歲被告邱日山與同案兩名15歲及16歲少年均報稱無業，他們早前承認兩項搶劫及一項企圖搶劫罪。邱的母親昨在游官查問下親自陳詞，指兒子性格有很大缺陷，讀寫障礙令學業欠佳，「讀唔到書，所以一路搞好多嘢出嚟」，希望法庭給予機會。

游官叮囑邱「唔好（將病情）當成缺陷，每個人都有唔同問題要面對，冇人係完美，我都有自己嘅問題」。邱回應指現已明白如何與人溝通，承諾日後遇事會找家人傾訴。游官再提醒他出獄後切記免交損友，「唔好又行返同一條路」。

游官引述報告透露，邱自小有學習障礙，另有過度活躍及專注力缺乏症，曾求診精神科及服藥，但於案發前數個月沒再覆診，並因毒癮發作而犯案。心理報告指他具侵略性，有反社會型人格障礙，以暴力處理問題，具重犯風險，建議盡早提供復康治療，讓他重回正軌。

由於邱非初犯，更曾因違反感化令而遭加刑，游官坦言量刑實在困難；但他自小患病，不能享受學習過程，又被同學欺凌及揶揄，在校內交不到朋友。游官相信，羈留有助邱戒毒及減低重犯機會，最終判他入教導所，並謂「我唔希望喺度再見到你」。

案件編號：HCCC244/20