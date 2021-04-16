【本報訊】秀茂坪寶達邨昨凌晨發生奪命大火，三代同堂的六口之家，最終四人喪命，包括2歲女童。逃過一劫的六旬男戶主，一夜間痛失妻子、兩女及孫女，他臉部熏黑赤腳逃到地面求救「電線起火！救命呀！」之後不支神志不清，送院後危殆。事發前外出的長女婿，接獲妻子求救電話趕回來得悉妻女身陷火場當場嚎哭「我要搵番老婆呀！」警方調查後，懷疑單位內電動按摩椅鋰電池起火，蔓延至屋內雜物釀成奪命大火。

一夜間家破人亡的姓陳男戶主（60歲），與姓劉妻子（47歲）、長女陳樂施（27歲）、次女陳穎施（26歲），姓饒長女婿（26歲）及外孫女饒沛霖（2歲），居於寶達邨達喜樓5樓一個三房單位。事發後起火單位的外牆嚴重熏黑，窗框亦燒至扭曲變形，波及樓上單位，外牆及玻璃窗熏黑。消防處、警方重案組、機電署及政府化驗所等多個部門人員昨到場調查火警起因。

母以身擋火護女

昨凌晨3時許，上址單位起火，火勢一發不可收拾，當時長女婿外出，屋內五人睡夢中驚醒逃生，惟火勢迅速蔓延至玄關雜物櫃封住逃出大門通道，最終僅姓陳男戶主逃出屋外、其妻、兩女及兩歲外孫女分別躲到三個房間。陳樂施曾致電丈夫求救。據悉，她最終緊抱愛女以身擋火，當場被燒死，其餘三人由消防員救出後送院搶救無效證實死亡，其中姓劉女戶主被抬上救護車時右手僵硬舉起，其次女及孫女抬離火場時亦全身熏黑，身上多處燒傷。

姓陳男戶主事後逃到樓下，當時頭髮燒燶、臉部熏黑赤腳逃到地面，神志不清呢喃，「電線起火！（電線連住咩？）唔知呀，邊會知呀！救命呀！」語畢隨即雙腿發軟，又一度倚牆而立，他其後自行步上救護車，但送院後疑吸入濃煙情況危殆，留醫深切治療部。

火警期間，姓饒長女婿趕返現場，得悉妻女一家身陷火海，多次欲衝入大廈救人遭街坊阻止，他當場嚎哭大叫「我要搵番老婆呀！」十分激動，多名街坊向他淋水勸告「冷靜啲、冷靜啲」。現場所見他幾度全身顫抖，獲安排上救護車往醫院，最終得悉妻女共赴黃泉，悲痛欲絕。

大火焚燒近一小時，至凌晨近4時救熄。消防處當值助理消防區長黃國振指，火場面積11米乘6米，起火單位內四名女子分別被困三個房間，現場火勢猛烈，溫度極高，消防員須戴呼吸器進入救火。火警期間，消防疏散30人，150人自行疏散，居於10樓一名姓溫老翁（90歲）吸入濃煙不適送院，情況穩定。

火勢蔓延礙逃生

警方聯同機電工程署等各政府部門調查後，懷疑單位客廳一張電動按摩椅內鋰電池因線路問題發熱，導致按摩椅起火，其後蔓延至旁邊一張約三米長梳化。火勢隨之一發不可收拾，再波及大門玄關旁的鞋櫃及雜物櫃，蔓延全屋，令屋內人士無法逃生，釀成慘劇。

據了解，按摩椅於火警中嚴重焚毀，難以辨認品牌，警方正了解發熱鋰電池是供按摩椅運作，還是屬於按摩椅遙控器。警方指，起火原因無可疑，惟火警確實起因仍有待進一步調查確定，由秀茂坪警區重案組跟進，而四名女死者身上有燒傷痕迹，需驗屍確定死因。