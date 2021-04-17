《南華早報》今引述消息人士指，中央駐港國安公署已徵用港島太平洋酒店作辦公大樓，酒店地點鄰近西營盤的中聯辦大樓，是繼去年7月徵用香港中旅集團旗下銅鑼灣維景酒店後，再度使用酒店作國安基地，並擴張辦公室規模。報道指，兩所酒店都只是臨時的辦公地點，正式基地將於稍後拍板。

酒店已停業正改裝 租用安排僅臨時性質

港島太平洋酒店由信和集團營運，早前曾被列入旅發局「賞你住」參與酒店名單之一，但上星期突然傳出暫停營業消息，酒店網頁及社交平台專頁亦已關閉。信和集團早前承認，該酒店已與一機構落實批量出租安排，需暫停營運以作準備及調整，惟未有透露租用者身份。

《南早》今刊出報道，確認租用者為中央駐港國安公署，酒店位置與中聯辦大樓僅一街之隔，3分鐘車程即可到達。酒店於2018年底曾進行翻新，樓高29層，停運前提供逾300間客房，現正進行改裝工程。

報道又引述消息人士指，國安公署和酒店的租約只會維持一段時間（some period）；而現正使用、位於銅鑼灣維景酒店的國安公署辦公室，亦只屬臨時性質，正式基地將於稍後拍板。

2月報道：南早：國安公署將遷出銅鑼灣維景酒店 港撥80億可租聯合辦公室

港府曾稱國安公署經費由中央負責

新一份財政預算案預留80億元用作維護國家安全開支，外界一度關注撥款會否用於中央駐港國安公署，而政府早前曾表示，《香港國安法》第51條訂明，國安公署經費由中央財政保障，該80億元撥款與公署經費無關。

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